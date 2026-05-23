Ein Feuerwehrmann und ein Feuerteufel zünden 14 Brände und zünden Industriegebäude und Autos an. Für die Motivforschung, legt der Mann offen seine Motive und sein Gewissen offen. Er betont, dass es sich bei seinen Taten nie um Zerstörung, sondern um die Befriedigung des Blaulichts und Adrenalins, ging.

Feuerwehrmann und Feuerteufel – 24-Jähriger legt seine Motive offen Der Mann soll in Solothurn zwischen Februar 2024 und Januar 2026 14 Brände gelegt haben. In einem neuen Interview spricht er über seine motives und sein schlechtes Gewissen.

Der «Feuerteufel» zündete zunächst Industriegebäude, dann Autos an. Heute bereue der junge Mann es in erster Linie, dass er Leute damit schädigte, bei abrisreifen Gebäuden habe er seine Taten als weniger schlimm empfunden. Das Für den 24-Jährigen, der sich für die Junge SVP engagierte und Kontakte zur Jungen Tat hatte, soll es bei den Brandstiftungen nie ums Zerstören gegangen sein, sagt er im Interview weiter.

Er habe keine Brandbeschleuniger, sondern Holzwolle und Kerzen verwendet, damit er und seine Feuerwehrkollegen den Brand löschen und in der «Öffentlichkeit gut dastehen» konnten. Mit Blaulicht herumzufahren habe er als schönes Gefühl, als Adrenalin-Kick empfunden.

Zudem habe er durch seine Taten eine Beschäftigung für sich und seine Kollegen gefunden, bei der er nicht alleine sein musste. Ihre Taten soll er dabei ausgeblendet haben. Im Januar 2025 stürmte die Polizei seine Wohnung, der 24-Jährige versuchte zu fliehen und soll nach dem Sturz vom Balkon zweimal operiert worden sein. Er gestand 14 der Brandstiftungen und wurde nach zwei Monaten aus der Haft entlassen.

Trotz der auferlegten Ersatzmassnahmen soll der Feuerteufel an Demonstrationen mitgelaufen sein. Der junge Mann, der bei der Jungen Tat mitlief, habe sich heute von seinem rechtsradikalen Umfeld distanziert





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jugend Ögerństwliche Parteien Rechtsradikalismus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gegenüber Gericht: 64-Jähriger akzeptierte Jagdstrafe und verlangte Kürzung auf drei JahreEin 64-jähriger Jäger verletzte sich bei einem Jagdunfall tödlich, nachdem er zu einer Wildschweinjagd gegangen war und zwei Warnschüsse abgegeben hatte, um Wildschweine und seinen Hund zu verscheuchen. Ein anderer Jäger beschoss jedoch einen seiner Kollegen, obwohl er sich unterhalb des Hügels befand. Gerichtsbelastung und Privatsphäre schützen

Read more »

«Royal Pop»-Streit im Elsass: 33-Jähriger sperrt Mann in Keller einEin Streit um die «Royal Pop» endete im Elsass vor Gericht. Ein 33-Jähriger sperrte einen jungen Mann in den Keller seines Döner-Imbisses ein, weil er glaubte, dieser habe mit der Uhr heimlich Gewinn gemacht.

Read more »

Unfall im Seeland: Lastwagen erfasst Velofahrer – 82-Jähriger stirbt an UnfallstelleIn Siselen kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der betroffene Strassenabschnitt musste stundenlang gesperrt werden.

Read more »

44-Jähriger Rollerfahrer bei Selbstunfall schwer verletztEin 44-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Selbstunfall am Freitagabend in Fehraltorf ZH schwer verletzt worden. Der Mann sei aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve mit einem 125er-Roller rechts über die Fahrbahn hinausgekommen und gestürzt.

Read more »