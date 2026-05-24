Feuerwehreinsätze in Aargau: Unkrautabflammen, thermisches Gerät, Bienenhaus und Fassade

Ein Rentner in Hornussen hat Unkraut mit einem Gasbrenner abgebrannt und später einen Gartenunterstand in Flammen gesetzt. Ein anderer Mann hat mit einem thermischen Gerät Unkraut abgefangen und einen Brand verursacht. Ein Imker wurde wegen eines brennenden Bienenhauses verurteilt. Ein Brand in Möhlin wurde durch einen Passanten verhindert. Ein Fassadendurchbruch in Gränichen wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Ein Rentner in Hornussen hat Unkraut mit einem Gasbrenner abgebrannt und später einen Gartenunterstand in Flammen gesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat ihm wegen Widerhandlung gegen das Brandschutzgesetz eine Busse von 300 Franken verhängt.

Ein anderer Mann hat mit einem thermischen Gerät Unkraut abgefangen und einen Brand verursacht. Ein Imker wurde wegen eines brennenden Bienenhauses verurteilt. Ein Brand in Möhlin wurde durch einen Passanten verhindert. Ein Fassadendurchbruch in Gränichen wurde durch die Feuerwehr gelöscht





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