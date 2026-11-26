Die Genossenschaft Feuerwehr Viktoria verlagert ein 510-Tonnen-Bauwerk im Stadtzentrum. Nachhaltige Sanierung ersetzt Abriss durch Translozierung.

Die Stadtberner Genossenschaft Feuerwehr Viktoria führt am Freitag eine außergewöhnliche bauliche Maßnahme in der Altstadt von Bern durch. Verantwortliche wollen ein zirka 510 Tonnen schweres historisches Gebäude um einige Zentimeter anheben und an einen neuen Standort im Innenhof des Areals verschieben. Dieser Vorgang der Translozierung dient primär dem Erhalt der bestehenden Bausubstanz sowie der Schonung der Umwelt durch Vermeidung von Bauabfall. Simon Hehl, Vertreter der Bauträgerschaft und Architekt, betont gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass es sich um eine einmalige Chance handelt, baukulturelles Erbe mit moderner Stadtentwicklung zu verbinden. Die Operation erfordert höchste Präzision, da das Gebäude aus den 1950er-Jahren stabilisiert und auf spezielle Plattformwagen gesetzt werden muss.

Technische Details der Translozierung

Die Genossenschaft hat vor der Verschiebung unzählige Stunden in die Vorbereitung investiert. Das historische Gebäude wurde innen mit einem stabilisierenden Metallskelett verstärkt, um die strukturelle Integrität während des Transports zu gewährleisten. Eine spezialisierte Firma wird das Bauwerk nun langsam und kontrolliert an seinen neuen Platz fahren. Der gesamte Prozess dauert etwa zweieinhalb Stunden. Während der Fahrt wird der Saalbau leicht gedreht, in den Innenhof bewegt und dort erneut positioniert, sodass er am Ende rund 50 Meter vom Ausgangsort entfernt steht. Die Endposition ist um exakt 90 Grad zur ursprünglichen Ausrichtung verschoben.

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Nachhaltigkeit und Denkmalpflege

Aus Sicht der Genossenschaft ist dieses Projekt ein klares Signal für ökologische Verantwortung und Ressourcenschonung. Durch die Verschiebung statt des Abbruchs werden energieintensive Rückbauarbeiten sowie die Entsorgung von Tonnen von Bauabfall vermieden. Simon Hehl gibt an, dass das Projekt zirka 30 bis 50 Lastwagenfahrten durch das Quartier für den Abtransport von Material einspart. Die lokale Denkmalpflege gewichtet den Erhalt des als schützenswert eingestuften Saalbaus als bekanntes Element des geschützten Ensembles sehr hoch. Dies unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die historische Identität Berns.

Herausforderungen und Erfahrungen

Die Umsetzung des Vorhabens war nicht ohne Schwierigkeiten, was die Komplexität des Unterfangen zeigt. Der Termin der Translozierung musste aufgrund technischer und organisatorischer Herausforderungen mehrfach verschoben werden. Simon Hehl beschreibt, dass die Verantwortlichen in der Genossenschaft häufig zweifelten, ob das Vorhaben überhaupt erfolgreich sein würde. Viele Mitglieder der Gruppe haben zuvor noch nie eine derartige Aktion durchgeführt und planen, so etwas zukünftig auch nie wieder zu wiederholen. Hehl führt aus, dass aus dem rein baulichen Projekt eine interessante Geschichte geworden ist, die beweist, wie eine kleine Genossenschaft solche ambitionierten Ziele realisieren kann.

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Zukunftsvision und Zeitplan

Nach der Verschiebung wird die Genossenschaft die Renovierung und den Umbau des historischen Saalbaus intensiv vorantreiben. In den ehemaligen Theoriesaal, in dem einst die Ausbildung stattfand, wird eine sogenannte Cluster-Wohnung für acht Personen einziehen. Diese innovative Wohnform zielt auf Gemeinschaft und nachhaltiges Leben ab. Parallel dazu entsteht an der heutigen Stelle des Saalbaus ein neuer vierstöckiger Wohnbau. Das neue Gebäude bietet Wohnungen für rund 40 Personen sowie zusätzliche Räume für die benachbarte Schule, wodurch die soziale Infrastruktur im Viertel gestärkt wird.

Ausblick auf die nächste Entwicklungsphase

Die Stadtberner Genossenschaft Feuerwehr Viktoria plant einen stufenweisen Umzug und Bezug der neuen und sanierten Räumlichkeiten. Bereits im kommenden Frühling kann der Veloladen aus seinem Container-Exil in die Garagen des translozierten Saalbaus zurückkehren. Im Sommer desselben Jahres werden die ersten Bewohner das Obergeschoss des historischen Gebäudes beziehen. Der Neubau am Originalstandort soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 bezugsfertig sein. Die langfristige Zwischennutzung, die 2014 begann, hat sich damit von einer temporären Lösung zu einem dauerhaften Quartierzentrum entwickelt, das architektonisches Erbe und modernes Wohnen erfolgreich zusammenführt.