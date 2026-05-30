Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus in Chur

Ein Mehrfamilienhaus in Chur wurde wegen schwelender Kartonschachteln geräumt. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Kantonsspital eingeliefert.

Ein Mehrfamilienhaus in Chur wurde am Freitag von der Feuerwehr geräumt, nachdem in einem Kellerabteil schwelende Kartonschachteln entdeckt wurden. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Kantonsspital eingeliefert.

Die Feuerwehr wurde um 17.30 Uhr alarmiert und schaffte den schwelenden Karton ins Freie. Anschließend wurde Löschwasser in den Keller gepumpt und das Gebäude gelüftet. Zusammen mit der Stadtpolizei Chur brachte die Feuerwehr rund 35 Personen auf einen Sammelplatz und dann in einen Warteraum. Die beiden Personen, die ins Kantonsspital eingeliefert wurden, konnten am selben Abend wieder verlassen.

Am späteren Abend konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren





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