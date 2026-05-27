Feuerwehr löscht Heckenbrand rasch

Die Feuerwehr konnte einen Heckenbrand an der Neulandstrasse in St.Gallen rasch löschen. Niemand wurde verletzt. Die Ursache für den Brand dürfte das Abbrennen von Unkraut mit einem Brenner sein.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Hecke dürfte beim Abbrennen von Unkraut in Brand geraten sein. Kurz nach 15:30 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung eines Heckenbrand s an der Neulandstrasse ein.

Die Feuerwehr konnte das Feuer, das sich auf rund vier Metern Breite an einer Hecke ausgebreitet hatte, rasch löschen. Ein Nachbar hat gemäss aktuellem Kenntnisstand mit einem Brenner Unkraut vernichtet, was zum Feuer geführt haben dürfte. Nebst der örtlichen Feuerwehr rückte die Kantonspolizei St.Gallen sowie ein Rettungswagen aus. Verletzt wurde niemand.

Gerade bei trockener Witterung ist im Umgang mit Feuer und Hitzequellen besondere Vorsicht geboten. Trockene Hecken, Sträucher und Grasflächen können rasch Feuer fangen. Die Kantonspolizei St.Gallen empfiehlt, Unkraut in der Nähe von Hecken nicht mit offener Flamme zu entfernen. Auch Grill, Feuerschalen und heisse Asche sind nur mit ausreichendem Abstand zu Hecken, Sträuchern und trockenem Gras zu verwenden.

Die Gefahr von Heckenbränden ist im Sommer besonders hoch, da trockene Hecken und Sträucher leicht entzündlich sind. Es ist daher wichtig, bei der Pflege von Hecken und Sträuchern Vorsicht walten zu lassen und die richtigen Werkzeuge zu verwenden





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