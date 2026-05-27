Feuerwehr im Dauereinsatz: Mehrere Brände und ein Wasserrohrbruch im Raum Zürich

Die Feuerwehr Zürich hatte am Wochenende mit einer Serie von Einsätzen zu kämpfen. Zunächst wurde sie zu einem vermeintlichen Brand nach Greifensee gerufen, kurze Zeit später zu einem weiteren Brand in Nänikon. In der Nacht brannten mehrere Abfalleimer am Seeufer, dann ein Elektromobil an der Oberlandstrasse. Während dieses Einsatzes kam ein weiterer Notruf: ein Wasserrohrbruch in Kirchuster, bei dem mehrere Gebäude überflutet wurden.

Am Samstagnachmittag wurde die Drehleiter zu einem vermeintlichen Brand nach Greifensee alarmiert. Bereits acht Minuten später wurde der Löschzug zu einem weiteren Brand ereignis in den Ortsteil Nänikon gerufen.

Das warme Wetter lockte zahlreiche Nachtschwärmer an den See, sodass die Feuerwehr kurz nach zwei Uhr nachts mehrere brennende Abfalleimer am Seeufer löschen musste. Gut eine Stunde nach der Rückkehr wurden die Einsatzkräfte nach vier Uhr zusammen mit der Kantonspolizei Zürich zum Brand eines Elektromobils an die Oberlandstrasse gerufen. Noch während des laufenden Einsatzes erfolgte über die Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich ein weiterer Notruf bezüglich eines Wasserrohrbruches in Kirchuster, infolge dessen mehrere Gebäude mit Wasser vollgelaufen sind





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