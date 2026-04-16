Feuerwehr-Anekdoten: Ein humorvolles Buch voller Erlebnisse aus dem Wiler Feuerwehrdienst

Ein neues Buch mit dem Titel "Feuerwehr-Anekdoten" präsentiert humorvolle und wahre Geschichten von ehemaligen Wiler Feuerwehroffizieren. Das Werk, das von Beda Sartory und Erich Grob verfasst wurde, bietet Lacher und Erinnerungen für Feuerwehrleute und Laien gleichermaßen. Mit KI-generierten Karikaturen angereichert, ist es ein "Schmunzelbuch" zum kleinen Preis.

Langjährige Feuerwehr leute haben eine Fülle von Geschichten zu erzählen, und genau das spiegelt sich in dem Buch ' Feuerwehr - Anekdoten ' wider, das in wenigen Monaten von Beda Sartory und Erich Grob verfasst wurde. Beim Lesen der humorvollen Erzählungen darf man über die Erlebnisse herzlich lachen.

Ursprünglich hatten die beiden ehemaligen Wiler Feuerwehroffiziere Beda Sartory (1973-2004) und Erich Grob (1979-2004) nicht vor zu schreiben. Doch ihre früheren Feuerwehrkameraden drängten sie dazu, die zahlreichen Geschichten aufzuschreiben, die fester Bestandteil zahlreicher Treffen der Ehemaligen waren und sind. Im Sommer 2025 fassten die beiden endlich den Entschluss. Das Ergebnis sind Erzählungen, die viele an ihre eigene Zeit bei der Feuerwehr erinnern werden und beim Lesen für so manchen Lacher sorgen.

Herausgekommen ist ein Werk, das sich leicht und locker liest. Selbst wenn man die Äbtestadt nicht kennt oder – Gott bewahre! – keine Ahnung von der Feuerwehr hat, sind die Geschichten zugänglich. Es handelt sich um wahre Begebenheiten, die das Leben überall hätte schreiben können. Doch gerade für langjährige Wilerinnen und Wiler ist das 88 Seiten umfassende Buch mehr als nur eine Sammlung von Anekdoten.

Obwohl die Protagonisten der humorvollen und nie verletzenden Geschichten nicht mit ihrem echten Namen genannt werden, wissen viele, wer gemeint ist, wenn von dem Wiler Drucker Weierhans, Brandmeister Fredy Füegg oder Feuerwehrkommandant Sanatori – und vielen anderen – die Rede ist, auch wenn die Anspielungen nur mehr schlecht als recht verschleiert sind. Die kürzeste Geschichte nimmt eine halbe Seite ein, die längste erstreckt sich über zwei Seiten. 'Es sind Geschichten, die man beim Zahnarzt im Wartezimmer lesen kann oder bevor man das Licht beim Zubettgehen löscht', sagt Erich Grob.

Bevor die eigentliche Niederschrift begann, erstellte jeder der beiden Autoren für sich eine Liste mit Feuerwehr-Anekdoten, an die er sich erinnerte, und verglich diese Listen anschließend miteinander. Danach widmete sich das Duo einer Arbeit, die ihnen leicht von der Hand ging. 'Wir hatten keinen Stress, da wir kein bestimmtes Datum einhalten mussten. Das Schreiben fiel uns leicht. Und dort, wo wir uns nicht mehr ganz sicher waren, fragten wir einander', erklärt Beda Sartory. Eine kleine Gruppe kritischer Testleser, darunter keine Mitglieder der Feuerwehr, gab wertvolle Rückmeldungen zum Geschriebenen. Ursprünglich waren 20 Geschichten geplant, die kopiert, geheftet und an die ehemaligen Kameraden weitergegeben werden sollten. Doch während des Schreibens kamen weitere Erinnerungen hoch, und plötzlich waren 60 Geschichten fertig. Beda Sartory merkt an: 'Wir mussten dann noch ein paar streichen und einigten uns auf 55.'

Nun liegt ein handliches, im Eigenverlag erschienenes 'Schmunzelbuch' vor, das für 20 Franken erworben werden kann. Auch dieser Preis hat einen Bezug zur Feuerwehr – Anfang der 1990er Jahre erhielt man bei der Wiler Feuerwehr 20 Franken Sold für einen Einsatz. Zum 'Schmunzeln' regen auch die zahlreichen Karikaturen an, welche das Autoren-Duo mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellen ließ.

Der Text thematisiert ein Buch mit Anekdoten aus dem Feuerwehrwesen, das von zwei ehemaligen Wiler Feuerwehroffizieren verfasst wurde. Die Geschichten sind humorvoll und beruhen auf wahren Begebenheiten, die das Leben schreibt. Auch Personen, die keine Vorkenntnisse über die Feuerwehr haben, können das Buch leicht und vergnüglich lesen. Die Anekdoten sind zum Teil anonymisiert, lassen aber Kenner der Materie auf die Identität der Protagonisten schließen.

Die Entstehung des Buches war ein gemeinsamer Prozess der beiden Autoren, bei dem Erinnerungen ausgetauscht und Listen verglichen wurden. Unterstützt wurden sie dabei von Testlesern. Ursprünglich sollten nur wenige Geschichten enthalten sein, doch die Anzahl stieg im Laufe des Schreibprozesses stark an, sodass am Ende 55 ausgewählte Anekdoten im Buch zu finden sind. Das Buch ist im Eigenverlag erschienen und kostet 20 Franken, wobei der Preis an das Sold für einen Einsatz Anfang der 1990er Jahre angelehnt ist. Ergänzt wird das Buch durch KI-generierte Karikaturen, die zum Schmunzeln anregen.

Das Buch 'Feuerwehr-Anekdoten' von Beda Sartory und Erich Grob ist eine humorvolle Sammlung von Erlebnissen aus dem Feuerwehrdienst. Es beleuchtet Begebenheiten aus der Feuerwehr Wil und bietet Einblicke in den Alltag und besondere Einsätze, die mit einem Augenzwinkern erzählt werden. Die Anekdoten sind allgemein verständlich und sprechen sowohl Feuerwehrleute als auch Laien an. Der Entstehungsprozess des Buches, die Auswahl der Geschichten und die Gestaltung durch Karikaturen werden ebenfalls thematisiert. Es wird die Idee vermittelt, dass solche Geschichten oft in der Gemeinschaft entstehen und durch das Teilen Erinnerungen lebendig gehalten werden





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feuerwehr Anekdoten Buch Beda Sartory Erich Grob

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lukas Bärfuss stellt neues Buch an Solothurner Literaturtagen vorAutofiktionales Schreiben über die eigene Kindheit und Familie, der literarische Umgang mit Tod und Trauer sowie die Vielschichtigkeit des Bösen - das sind wiederkehrende Themen in den Büchern, die an den kommenden Solothurner Literaturtagen diskutiert werden.

Read more »

Neuhaus SG: Gülle läuft in Weiher – Feuerwehr verhindert UmweltschadenIn Neuhaus gelangte Gülle in den Siessenweiher. Dank schnellem Einsatz entstand keine Gewässerverschmutzung.

Read more »

Gefälschtes Covid-Zertifikat: Welches Risiko ging Fischer ein?Eishockey-Nati-Trainer Patrick Fischer ist 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat nach China an die Olympischen Spiele gereist – und dafür wegen Urkundenfälschung verurteilt worden. Das zeigt eine SRF-Recherche. Der Fall sorgt kurz vor der Heim-WM für viel Wirbel.

Read more »

Börsen-Blog: Hubbell Incorporated – Ein Blick auf einen Stromverteilungs-SpezialistenUnser Börsenexperte François Bloch analysiert die Aktie von Hubbell Incorporated und beleuchtet die Stärken des Unternehmens im Bereich der Stromübertragung und Elektroinstallation. Er prognostiziert eine positive Entwicklung und sieht eine mögliche Mehrrendite gegenüber dem S&P 500 Index.

Read more »

Lausen BL versteigert sein Feuerwehr-Pionierfahrzeug auf RicardoBeim Online-Auktionshaus Ricardo ist ein ungewöhnliches Angebot zu finden: Die Baselbieter Gemeinde Lausen versteigert ihr Feuerwehr-Pionierfahrzeug. Da die Ortsfeuerwehr ein neues Mehrzweckfahrzeug beschafft hat, verkauft sie das ausgediente Vehikel über diesen Weg.

Read more »

Heizölunfall in St. Gallen: Chauffeur verhindert Schlimmeres, Feuerwehr im EinsatzEin Tanklastwagen verlor kurz nach 9 Uhr Heizöl in der Hinter-Gasse in St. Gallen. Der Chauffeur reagierte schnell und verhinderte eine größere Ausbreitung des Schadens. Feuerwehr und Spezialfirmen waren im Einsatz, um die Straße zu reinigen und die Kanalisation zu sichern. Die Kantonspolizei ermittelt die Ursache.

Read more »