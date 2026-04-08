Feuerpause im Iran-Konflikt: USA und Iran vereinbaren Waffenruhe und Gespräche in Pakistan

Nach monatelangen Spannungen stimmen die USA und der Iran einer zweiwöchigen Feuerpause zu und planen Gespräche in Islamabad. Die Straße von Hormus soll wieder geöffnet werden. Ein dauerhaftes Abkommen wird angestrebt.

Kurz vor Ablauf des US-Ultimatums an den Iran haben beide Seiten einer zweiwöchigen Feuerpause zugestimmt. US-Präsident Donald Trump verkündete die beidseitige Waffenruhe am Dienstagabend in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Iran erklärte sich im Gegenzug bereit, die Straße von Hormus für vorerst zwei Wochen wieder zu öffnen. Die Ölpreise gaben daraufhin deutlich nach.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärte im Onlinedienst X, für einen Zeitraum von zwei Wochen werde die sichere Durchfahrt durch die Meerenge möglich sein, durch die rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte verlaufen. Voraussetzung sei, dass die Angriffe auf den Iran aufhören, fügte Araghtschi hinzu. Trump gab den Durchbruch rund eine Stunde vor Ablauf seines Ultimatums bekannt. Er hatte dem Iran mit massiven Angriffen auf Brücken und Kraftwerke gedroht und zuletzt sogar mit der Auslöschung seiner ganzen Zivilisation. Gespräche in Pakistan An diesem Freitag sollen nach iranischen Angaben nun Gespräche mit den USA in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad beginnen. Dabei geht es um ein dauerhaftes Abkommen. Trump und der iranische Außenminister dankten dem pakistanischen Regierungschef Shehbaz Sharif und Generalstabschef Asim Munir für ihre Vermittlungsbemühungen. Sie hatten den Rahmen für die nun erfolgte Einigung vorgeschlagen. Sharif erklärte, die Feuerpause solle umgehend in Kraft treten und im gesamten Nahen Osten gelten. Dies schließe auch den Libanon ein. Dort war Israel in den vergangenen Wochen in aller Härte gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz vorgegangen. Nach Angaben des Libanon wurden dort seit Beginn des Iran-Kriegs mehr als 1500 Menschen getötet. Trump schrieb weiter, die Verhandlungen über einen langfristigen Frieden im Nahen Osten seien sehr weit fortgeschritten. Den USA liege ein 10-Punkte-Vorschlag aus Teheran vor, der eine tragfähige Grundlage darstelle. Fast alle Streitpunkte seien beigelegt. Während der zweiwöchigen Feuerpause könne ein Abkommen fertiggestellt und besiegelt werden. Ultimatum von Trump mehrfach verlängert Trump hatte sein Ultimatum an den Iran ursprünglich bereits am 21. März gestellt. Danach verlängerte er es mehrfach. Zur Bedingung für ein Abkommen mit Teheran machte er vor allem die Aufgabe des iranischen Atomprogramms. Nun äußerte sich der Präsident zuversichtlich, dass dieses langfristige Problem kurz vor seiner Lösung steht. Der Westen wirft dem Iran seit Jahren vor, an einer Atombombe zu arbeiten. Der iranische Zehn-Punkte-Plan sieht nach Angaben iranischer Staatsmedien allerdings vor, dass die USA dem Iran die Anreicherung von Uran erlauben. Zudem verlangt Teheran demnach weiterhin die Aufhebung aller US-Sanktionen gegen das Land sowie Reparationen für erlittene Kriegsschäden. Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Dabei wurde unter anderem der oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Teheran hatte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region reagiert.\Die nun vereinbarte Feuerpause markiert einen bemerkenswerten Wendepunkt in den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Nach Wochen der Drohungen, militärischen Manövern und gegenseitigen Anschuldigungen scheint eine diplomatische Lösung in greifbare Nähe zu rücken. Die Entscheidung, Gespräche in Islamabad abzuhalten, zeugt von dem Willen beider Seiten, die Eskalation zu vermeiden und einen Weg zur Deeskalation zu suchen. Die Beteiligung Pakistans als Vermittler unterstreicht die Bedeutung regionaler Akteure bei der Lösung internationaler Konflikte. Die geforderte Öffnung der Straße von Hormus ist von entscheidender Bedeutung, da sie einen globalen Engpass für Öl- und Flüssiggas darstellt. Eine dauerhafte Blockade hätte verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt. Die nun zugesagte Freigabe der Passage ist daher ein Zeichen des Entgegenkommens seitens des Iran und ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Beziehungen. \Die Erwartungen an die bevorstehenden Verhandlungen in Islamabad sind hoch. Der 10-Punkte-Plan aus Teheran deutet auf Kompromissbereitschaft hin, wobei die Forderung nach der Aufhebung der Sanktionen und Reparationen für Kriegsschäden als Kernpunkte der iranischen Position gelten. Die USA werden sich ihrerseits mit der Frage konfrontiert sehen, wie weit sie bereit sind, auf die iranischen Forderungen einzugehen, um eine dauerhafte Lösung zu erzielen. Die von Trump geäußerte Zuversicht, dass eine Lösung des Atomprogramms kurz bevorsteht, lässt auf mögliche Zugeständnisse der US-Regierung schließen. Das Erreichen eines langfristigen Friedensabkommens im Nahen Osten würde nicht nur die unmittelbaren Spannungen zwischen den USA und dem Iran beseitigen, sondern auch einen positiven Einfluss auf die gesamte Region haben. Die Einbeziehung des Libanon in die Feuerpause deutet auf das Bestreben hin, die Konflikte in der Region zu verringern und die Bedingungen für eine umfassendere Friedensregelung zu schaffen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, ob die vorliegende Gelegenheit genutzt werden kann, um eine neue Ära der Stabilität und des Friedens in der Region einzuleiten





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