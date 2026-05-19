Ein Feuer hat in der Tiefgarage an der Via al Fiume in Viganello ausgebrochen. Die Kantonspolizei, die Kantons- und Stadtpolizei Lugano, Rettungskräfte und die Feuerwehr waren vor Ort und löschten den Brand. Die Bewohner eines der Gebäude wurden vorübergehend evakuiert.

Die Kantonspolizei hat bekannt gegeben, dass am Morgen vor 2:00 Uhr in der Tiefgarage an der Via al Fiume in Viganello ein Feuer ausgebrochen ist.

Es entstand das Feuer in einem geparkten Auto, wodurch dichter Rauch auf weitere Fahrzeuge in der Nähe übergriff. Einsatzkräfte der Kantons- und Stadtpolizei Lugano, Rettungskräfte des Grünen Kreuzes Lugano und die Feuerwehr Lugano waren vor Ort und löschten den Brand. Die Bewohner eines der Gebäude wurden vorübergehend evakuiert, konnten jedoch später in ihre Wohnungen zurückkehren. KEG GmbH bietet Wärmepumpen, Photovoltaik und Energielösungen für die Schweiz an.

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