Feuer in Jonen: 79-jähriger Bewohner entfernte Unkraut mit Gasbrenner

Ein 79-jähriger Bewohner in Jonen entfernte Unkraut auf der Terrasse mit einem Gasbrenner. Dabei geriet das Einfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen.

Am Montag geriet ein Einfamilienhaus an der Gruebstrasse in Jonen in Brand, nachdem ein 79-jähriger Bewohner zuvor mit einem Gasbrenner Unkraut entfernt hatte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen.

Verletzt wurde niemand. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Am Montag, 25. Mai 2026, kurz nach 11.30 Uhr, meldete eine Drittperson Flammen und schwarzen Rauch, der aus dem Dach eines Einfamilienhauses an der Gruebstrasse in Jonen emporstieg.

Die Feuerwehr Oberlunkhofen-Jonen sowie die Feuerwehr Muri rückten umgehend aus. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Liegenschaft zu verhindern. Der 79-jährige Bewohner konnte das Haus selbständig verlassen. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich auch die Bewohner der angrenzenden Häuser.

Verletzt wurde niemand. Am Einfamilienhaus entstand beträchtlicher Sachschaden. Gemäss ersten Erkenntnissen hatte der Bewohner zuvor mit einem Gasbrenner auf der Terrasse Unkraut entfernt. Nachdem er sich wieder ins Gebäude begeben hatte, hörte er einen lauten Knall.

Als er Nachschau hielt, bemerkte er Flammen sowie Rauch, der aus dem Innern des Gebäudes drang. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen. Der 79-jährige Bewohner wurde von den Einsatzkräften befragt, um die Ursache des Brandes zu klären





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