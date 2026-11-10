Feuer im Asylzentrum Zürich: Zwei Festnahmen nach Brandstiftung

Zwei Männer wurden festgenommen, nachdem ein Brand im Bundesasylzentrum Zürich vier Personen ins Krankenhaus brachte. 160 Bewohner wurden umquartiert.

Ein schwerwiegender Vorfall erschütterte das Bundesasylzentrum in Zürich am Montag, als ein Feuer in einem der Schlafräume ausbrach. Die Stadtpolizei Zürich gab am Dienstag bekannt, dass die Flammen gegen 16:30 Uhr entdeckt wurden. Die Lage entwickelte sich schnell zu einem Notfall, der die Sicherheit aller Anwesenden gefährdete und sofortige Gegenmaßnahmen erforderte.

Evakuierung und Einsatzziele

Die Sicherheitskräfte reagierten prompt auf die Situation. Die gesamte Liegenschaft musste aufgrund der Brandgefahr sofort evakuiert werden. Obwohl die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle bringen konnte, zog sich die Sicherung der Area hin. Aufwendige Nachlösch- und Entrauchungsarbeiten waren notwendig, um eine weitere Ausbreitung des Rauchs und potenzieller Gefahrenstoffe zu verhindern.

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Gesundheitsgefahr für Bewohner

Der Einsatz hinterließ spürbare Spuren an der Gesundheit einiger Menschen. Vier Personen erlitten Rauchgasintoxikationen und mussten ins Spital gebracht werden. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen Bewohner des Zentrums sowie drei Mitarbeiter des Bundesasylzentrums. Die medizinische Versorgung erfolgte unverzüglich, um schwerwiegende Folgen der Rauchentwicklung abzuwenden.

Festnahmen wegen Brandstiftung

Die Ermittlungen der Polizei führten zu zwei Verdächtigen. Die Stadtpolizei Zürich nahm einen 22-jährigen Tunesier und einen 24-jährigen Algerier fest. Die Haftbefehle basieren auf dem Verdacht der Brandstiftung. Die Behörden gehen davon aus, dass das Feuer nicht zufällig entstanden ist, sondern mutwillig gelegt wurde. Weitere Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren, um die genauen Umstände zu klären.

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Folgen für die Insassen

Die Räumung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Bewohnerschaft des Zentrums. Ein Teil der Bewohner konnte nach Abschluss der Arbeiten und der Freigabe durch die Behörden ins Bundesasylzentrum zurückkehren. Diese Gruppe wurde jedoch von einer größeren Zahl von Menschen überschattet. Die Logistik der Unterbringung musste neu organisiert werden.

Umquartierung von 160 Personen

Für 160 Personen musste eine alternative Unterkunft organisiert werden. Dies unterstreicht die dimensionale Größe der Evakuierung. Die Stadtpolizei Zürich teilte mit, dass diese große Zahl von Menschen vorübergehend anders untergebracht werden musste. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und die Koordination der Verteilung auf verschiedene Locations binden weitere Ressourcen der Stadtbehörden.