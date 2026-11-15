Feuer bei Attikawohnung in Wilen: Frau schwer verletzt und Grossschaden

Bei einem Brand in einer Attikawohnung in Wilen bei Wollerau wurde eine 37-jährige Bewohnerin verletzt. Die Kantonspolizei Schwyz ermittelt zur Ursache des Vorfalls.

Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Wohnungsbrand in der Gemeinde Wilen bei Wollerau im Kanton Schwyz. Eine 37-jährige Frau erlitt bei dem Vorfall Verletzungen, die eine medizinische Behandlung im Spital erforderlich machten. Das Einsatzgebiet befand sich an der Hungerstrasse, wo sich die bewohnte Attikawohnung befand.

Gefährlicher Löscheinsatz vor Ort

Die Verunglückte hatte den sich ausbreitenden Brand auf der Terrasse ihrer Wohnung zunächst versucht, selbst zu bekämpfen. Dieser Versuch endete jedoch mit einer Verletzung der Bewohnerin. Die Rettungskräfte trafen kurz darauf am Tatort ein. Zum Zeitpunkt des Eingreifens hatten sich alle anwesenden Personen bereits sicher aus dem Gebäude zurückgezogen.

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Einsatz der Feuerwehr und Hubretter

Die Feuerwehr Schwyz brachte die Flammen mit Unterstützung eines Hubretters unter Kontrolle. Die Löscharbeiten waren erfolgreich, sodass der Brandherd schnell gelöscht werden konnte. Der Löschwasser- und Einsatzaufwand war erheblich, da sich das Feuer auf der Terrasse der hochgelegenen Wohnung ausgebreitet hatte.

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Grosser Sachschaden an der Liegenschaft

Laut Angaben der Kantonspolizei Schwyz entstand an der Wohnung grosser Sachschaden. Der Zustand der Immobilie ist derzeit nicht bewohnbar. Die genaue Höhe der entstandenen Schäden wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen festgestellt. Die Polizei geht von einer erheblichen Zerstörung der Bausubstanz und der Inneneinrichtung aus.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Kantonspolizei Schwyz nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf. Am Sonntag wurde der offizielle Bericht veröffentlicht, der den aktuellen Stand der Untersuchung zusammenfasst. Eine Ursache ist noch nicht öffentlich bekannt. Die Polizei bittet eventuell Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls.