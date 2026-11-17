Nach dem Tod von Kristian P. in der Psychiatrie Sveti Ivan Zagreb: Acht Mitarbeiter festgenommen, Ärztin inhaftiert, Direktorin trat zurück. Untersuchung läuft.

Die kroatische Justiz hat acht Angestellte der Psychiatrischen Klinik Sveti Ivan in Zagreb festgenommen, nachdem der 32-jährige Patient Kristian P. nach einer brutalen Misshandlung verstarb. Die Festnahmen erfolgen wenige Tage nach dem Vorfall am 21. Oktober, der durch Überwachungsaufnahmen dokumentiert wurde und zu einem landesweiten Schock geführt hat. Die Haftbefehle wurden von der Staatsanwaltschaft gegen das gesamte Personal ausgestellt, das mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird.

Videoaufnahmen dokumentieren Gewalttat

Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, wie mehrere Pfleger den 32-Jährigen auf einem Bett fixierten und auf ihn einschlugen. Den Berichten zufolge drückten die Angestellten dem Opfer zudem ein Kissen auf Gesicht und Hals, wodurch er später verstarb. Die Klinik verwies anfangs auf einen natürlichen Tod, doch die Familie erkannte Verletzungen und erstattete Anzeige, was zur Öffnung eines Ermittlungsverfahrens führte.

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Die Obduktion bestätigte schwere innere Verletzungen, darunter gebrochene Rippen und ein gebrochenes Brustbein, sowie Schwellungen an Lunge und Gehirn. Die genaue Todesursache steht noch nicht vollständig fest, doch die Beweislage durch die Videos und die medizinischen Gutachten belastet das Personal schwer. Die Klinikdirektorin ist infolge des Skandals bereits zurückgetreten.

Arzt und Pflegepersonal in Untersuchungshaft

Neben den vier zunächst festgenommenen Pflegern, die des Mordes verdächtigt werden, kamen vier weitere Mitarbeiter hinzu. Dazu gehören eine 33-jährige Ärztin, zwei 23 und 27 Jahre alte Krankenschwestern sowie ein 27-jähriger Pfleger. Ihnen wird vorgeworfen, sich während der Misshandlung im Zimmer befunden zu haben, jedoch nicht eingegriffen zu haben.

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Die Ermittler prüfen gegen die hinzugekommenen Personen die strafrechtliche Verantwortung für den Tod des 32-Jährigen, da sie der Untätigkeit bezichtigt werden. Richter Ivica Veselić, Mitglied der Kommission zum Schutz psychisch kranker Menschen, betonte nach einem unangemeldeten Klinikbesuch die Anomalität der Tat. Er bezeichnete die Gewalt als völlig inakzeptabel und schockierend.

Reaktion der Öffentlichkeit und rechtliche Schritte

Der Fall hat in Kroatien Entsetzen ausgelöst und zu großen Kundgebungen in Zagreb geführt, bei denen hunderte Menschen des Opfers gedachten. Seit fast 19 Jahren kontrolliert Richter Veselić psychiatrische Einrichtungen in Zagreb und gab an, einen solchen Vorfall noch nie erlebt zu haben. Die Justiz setzt nun auf die klare Aufklärung des Geschehens und die konsequente Ahndung der Verantwortung.

Die Untersuchungshaft gegen alle acht Beschuldigten ist angeordnet worden, um die Beweissicherung und die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Medien berichten weiter über die Details des Vorfalls und die Reaktionen der Behörden. Die Staatsanwaltschaft wird die Anklageschrift vorbereiten, sobald die forensischen Ergebnisse vollständig vorliegen. Die Öffentlichkeit erwartet Transparenz und Konsequenzen für das System der psychiatrischen Versorgung in Kroatien.