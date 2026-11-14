Festnahme in Mendrisio: Marokkanischer Staatsangehöriger wegen Fahrzeugdiebstählen inhaftiert

Die Kantonspolizei Tessin und die Staatsanwaltschaft informieren über die Inhaftierung eines 30-jährigen Mannes in Mendrisio wegen mehrerer Diebstähle aus Autos. Details zum Fall und Präventionstipps.

Am 13. November 2026 hat die Stadtpolizei Mendrisio einen 30-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Italien festgenommen. Die Festnahme war auf einen konkreten Hinweis eines Bürgers zurückzuführen. Die Kantonspolizei konnte dem Verdächtigen mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen zuordnen. Eine mögliche Beteiligung an weiteren gleichartigen Taten wird geprüft.

Ermittlungen und Untersuchungshaft angeordnet

Staatsanwalt Zaccaria Akbas leitet die Untersuchung und hat Untersuchungshaft angeordnet. Die gleichzeitigen Abklärungen der Ermittler der Kantonspolizei ermöglichten es, dem Festgenommenen mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen zuzuordnen. Weitere Ermittlungen sollen klären, ob er für andere Diebstähle verantwortlich ist, die nach demselben Muster begangen wurden.

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Präventionstipps der Kantonspolizei

Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, erinnert die Kantonspolizei erneut daran, keine Wertgegenstände sichtbar im eigenen Fahrzeug zurückzulassen. Dazu gehören elektronische Geräte, Taschen, auch wenn sie leer sind oder nur Gegenstände von geringem Wert enthalten, Portemonnaies, Bargeld, Münzen und anderes. Ein kurzer Einkauf oder ein vermeintlich sicherer Parkplatz sind kein Grund, das Auto unverschlossen stehen zu lassen.

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Beim Verlassen des Fahrzeugs ist stets darauf zu achten, es abzuschließen. Zudem sollten Seitenfenster sowie das Schiebedach vollständig geschlossen werden. Das Handschuhfach und der Kofferraum werden von Dieben ebenfalls durchsucht. Daher sollten Portemonnaie, elektronische Geräte und andere wertvolle Gegenstände nicht im abgestellten Auto liegen.

Meldung von verdächtigen Aktivitäten

Wer Personen beobachtet, die um parkierte Autos schleichen oder sich daran zu schaffen machen, sollte die Polizei über 117 verständigen. Die Festnahme am 13.11.2026 durch Angehörige der Stadtpolizei Mendrisio wurde dank dem Hinweis eines Bürgers ermöglicht. Die Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um Wachsamkeit und Zusammenarbeit bei der Prävention von Straftaten.