Festnahme eines mutmasslichen Gehilfen nach Messerangriff am Holocaust-Mahnmal

Nach der islamistisch motivierten Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Berliner Holocaust-Mahnmal hat die Bundesanwaltschaft einen mutmasslichen Gehilfen festnehmen lassen.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat heute die Festnahme eines 37-jährigen Mannes bekanntgegeben, der im Zusammenhang mit einer islamistisch motivierten Messerattacke am Berlin er Holocaust-Mahnmal dringend verdächtig ist, gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

Der Mann soll dem bereits verurteilten Täter, einem damals 19-jährigen Syrer, am Nachmittag vor der Tat zur Tat ermutigt haben. Die Festnahme erfolgte im Rahmen der laufenden Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, die die Zuständigkeit für Fälle von besonderer Bedeutung übernommen hat. Der Angriff ereignete sich am Abend des 21. Februar 2025 im Stelenfeld des Holocaust-Denkmals im Herzen Berlins.

Ein spanischer Tourist wurde von dem syrischen Angreifer mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt. Das Opfer überlebte nur knapp und befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung. Der Täter wurde in einem schnellen Verfahren vor dem Berliner Kammergericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Er wurde unter anderem des versuchten heimtückischen Mordes und der versuchten Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gesprochen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Täter aus islamistischer Motivation handelte und enge Kontakte zu terroristischen Netzwerken im Ausland unterhielt. Die Bundesanwaltschaft gab weiter bekannt, dass der heute Festgenommene dem Täter nicht nur moralische Unterstützung geboten habe, sondern aktiv an der Planung beteiligt gewesen sein soll. Details zu den genauen Kommunikationswegen und der Art der Ermutigung wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Der Mann soll am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden schliessen nicht aus, dass weitere Personen in die Tat verwickelt sein könnten. Der Fall hat erneut die Diskussion über die Sicherheitslage an öffentlichen Gedenkstätten und die Bekämpfung des islamistischen Extremismus in Deutschland entfacht. Die Zivilgesellschaft und jüdische Organisationen haben auf die Festnahme mit Erleichterung reagiert, fordern aber zugleich verstärkte Schutzmassnahmen für jüdische Einrichtungen und Gedenkorte. Die Politik kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen und die Präventionsarbeit gegen Radikalismus zu intensivieren





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Berlin Holocaust-Mahnmal Messerangriff Bundesanwaltschaft Festnahme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festnahme nach Einbruch bei Ex-Tennis-As Juan Martín del PotroWeil sie immer wieder in die Häuser von Profi-Sportlern – darunter das ehemalige Tennis-As Juan Martín del Potro – eingebrochen sein sollen, sind drei von der US-Bundespolizei FBI gesuchte Chilenen festgenommen worden.

Read more »

Tötung eines Franzosen in Monthey VS: Drei mutmassliche Täter festgenommenDie Ermittlungen der Kantonspolizei Wallis führten zur Festnahme von drei mutmasslichen Tätern im Alter von 22 bis 30 Jahren. Es handelt sich um portugiesische, französisch-algerische und angolanische Staatsangehörige, die nach Anhörungen in Untersuchungshaft genommen worden seien.

Read more »

Britney Spears betrunken: Meine Mutter hat 12-Jährigen getötetDie Mutter von Britney Spears baute einst einen Autounfall, bei dem ein Junge ums Leben kam. Bei ihrer Festnahme redete sich sich die Sängerin darüber in Rage.

Read more »

Ponte Tresa TI: 44-jähriger Ukrainer mit Drogen und Bargeld an Grenze festgenommenDie Staatsanwaltschaft, die Kantonspolizei und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) geben die Festnahme eines 44-jährigen ukrainischen Staatsbürgers mit Wohnsitz in der Ukraine bekannt. Der Mann, der ein Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen fuhr, wurde am 22.

Read more »