Festivals as Strengtheners of Shared Values and Social Relaxation

Amitai Etzioni, a sociologist, has developed a theory of holidays, which distinguish between holidays that strengthen shared values and holidays that relieve social norms. Festivals are not just work breaks but serve to strengthen collective values and provide social relaxation.

Ob Auffahrt, Pfingsten oder 1. August: Feiertage sind nicht nur Arbeitspausen. Soziologisch betrachtet, dienen sie der Stärkung gemeinsamer Werte und der gesellschaftlichen Entspannung. Es ist Feiertagssaison: Auffahrt, Pfingsten, Fronleichnam.

Wir freuen uns auf die freie Zeit, sei es für Garten, Sport, Freunde, Familie oder fürs Nichtstun. Doch soziologisch betrachtet sind diese Tage mehr als nur Pausen vom Alltag. Der Soziologe Amitai Etzioni hat dies in seinem Versuch, eine Theorie der Feiertage zu entwickeln, aufgezeigt. Laut Etzioni gibt es zwei Typen von Feiertagen, die unterschiedliche Bedürfnisse bedienen: Rekapitulation gemeinsamer Werte oder Entspannung von sozialen Normen.

Beiden Typen ist gemeinsam, dass sie sich gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Dass wir heute vermehrt im privaten Rahmen statt in der Öffentlichkeit feiern, liegt an der zunehmenden Vielfalt und dem steigenden Individualismus. Diese Privatisierung kann die integrative Kraft von Feiertagen untergraben. Auffahrt und Pfingsten zählen zu den Rekapitulationsfeiertagen.

Ihr Ziel ist es, die Bindung an gesellschaftliche Überzeugungen zu stärken – eine Funktion, die in der Schweiz auch der 1. August übernimmt. Dabei können sich Bräuche ändern: Während der klassische Kirchgang an Bedeutung verliert, erfreuen sich viele weiterhin am gemeinsamen Pfingstfeuer. Auch neuere Traditionen wie der Auffahrtsbummel oder das Pfingstlager sind beliebt und gehören für viele fest ins Programm.

Spannungsmanagement-Feiertage bezwecken den Abbau von Druck, der durch das strikte Befolgen sozialer Normen im Alltag entsteht. Etzioni verweist in diesem Zusammenhang auf Gesellschaften, in denen es spezielle Tage gibt, an denen soziale Regeln bewusst ausser Kraft gesetzt werden. Feiertage wirken jedoch auch konservierend, indem sie frühere Zustände inszenieren und so der aktuellen Realität hinterherhinken. Besonders bei Themen wie Geschlechterrollen oder modernen Familienstrukturen formen traditionelle Rituale häufig die heutige Wirklichkeit nicht adäquat ab.

Dies lässt sich etwa beim weitgehenden Ausschluss von Frauen aus Teilen des Zürcher Zunftlebens am Sechseläuten beobachten. Solche Diskrepanzen können dazu führen, dass die identitätsstiftende Kraft erlahmt und Feiertage für viele schlicht zu «freien Tagen» werden. Feiertage erweisen sich jedoch auch als erstaunlich widerstandsfähig gegenüber politischen Eingriffen. Etzioni verdeutlicht dies am Beispiel der Sowjetunion, wo das Regime versuchte, religiöse Feste durch säkulare Alternativen zu ersetzen.

Dennoch hielten die Menschen (oft im Verborgenen) an ihren Traditionen fest. Feiertage sind folglich fest in der Gesellschaft verankert. Und so hoffen wir auch nächstes Jahr wieder auf schönes Wetter für Auffahrt, Pfingsten und Co., sei dies für das Nichtstun, den Kirchgang oder den Bummel





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Holidays Social Norms Shared Values Acceptance Bargaining Discipline Neutralization Reinforcement Constraints Subversion

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