Festival im Gemeinschaftszentrum Labör: Frauen sprechen offen über Menstruation

Das Festival im Gemeinschaftszentrum Labör in Zürich-Oerlikon beschäftigt sich mit dem weiblichen Zyklus und der Periode. Frauen, Kinder und Männer sind willkommen. Auf dem Programm stehen Konzerte, Mittagessen, Yoga, Ausstellungen und Workshops.

In dem Gemeinschaftszentrum Labör in Zürich-Oerlikon findet ein Festival statt, das sich mit dem weiblichen Zyklus und der Periode beschäftigt. 20 Minuten hat das Festival besucht und an Workshops teilgenommen.

Das Festival geht es um Zyklus, Körper und Hormone. Frauen, Kinder und Männer sind willkommen. Auf dem Programm stehen Konzerte, Mittagessen, Yoga, Ausstellungen und Workshops. Im Eingang der Scheune hängen Fotografien, die die vier Zyklusphasen als Jahreszeiten darstellen.

Alte Möbel laden zum Verweilen ein. Draussen im Garten stehen Sonnenschirme und Tische. Es läuft Musik. Frauen reden miteinander.

Es gibt Gratis-Tampons, Matcha, Gipfeli, Kaffee, Bücher und Infotafeln über Krankheiten. Viele Besucherinnen trudeln am Sonntag gegen Mittag ein. Um 12 Uhr beginnt der Workshop 'Zyklische Intelligenz', geleitet von Marina Hagen, Menstrual Health Coach. Acht Frauen nehmen teil.

Hagen erklärt, was im Biologieunterricht in den Schulen oft fehlt: Östrogen, Progesteron - und ihren Einfluss auf Stimmung, Leistung und Körper. In der Runde zeigt sich: Viele 'Stimmungsschwankungen' und Symptome ergeben plötzlich Sinn. Sie lassen sich biologisch erklären. Das erleichtert viele.

Ein zentrales Thema ist Periodenpositivität.

'Der Zyklus kann eine Ressource sein', sagt Hagen. Sie vergleicht die vier Zyklusphasen mit den vier Jahreszeiten. Frühling und Sommer, also die erste Zyklushälfte, stehen für Aufbruch, Energie, Kreativität, Lust und Mut. Herbst und Winter, also die zweite Zyklushälfte, stehen für Müdigkeit, Ruhe, Klarheit und Rückzug.

'Wer sich und seinen Zyklus kennt, kann gnädiger mit sich sein. ' Sie betont: Stress verstärkt Periodenschmerzen und PMS. Ernährung und Bewegung spielen eine Rolle.

'Kürbiskerne und Leinsamen helfen in der ersten Zyklushälfte, Sesam- und Sonnenblumenkerne in der zweiten. Dazu weniger Kaffee und Soja. Und mehr Magnesium, Ballaststoffe und essenzielle Fettsäuren.

' Die vielen Tipps sorgen für rauchende Köpfe. Hagen sagt: 'Es geht darum, den Körper zu beobachten und Muster zu erkennen. Es geht um Verständnis, nicht um Selbstoptimierung.

' Sie sagt: 'Viele, auch ältere Menschen, erzählen, dass das Thema schwierig und schambesetzt ist. Sie finden es befreiend und hilfreich, offen darüber zu reden.

' Das sei das Ziel des Festivals. 'Wir wollen sensibilisieren, enttabuisieren und den Dialog suchen, auch mit Kindern und Männern. Wissen soll für alle zugänglich sein.

' Darum sind die Workshops kostenlos. Das Festival ist für alle offen. Trotzdem nehmen vor allem Frauen teil. Auch Töchter um die zehn Jahre sind mit ihren Müttern da.

Die Ausstellung und das Konzert am Samstagabend besuchten auch Männer. Viele begleiteten ihre Partnerinnen.

'Es stimmt nicht, dass Männer nichts über Menstruation wissen wollen. Viele interessiert das Thema sehr.

' Wichtig sei: 'Es geht nicht nur um Blut. Es geht um alles rundherum. Die Blutung ist nur ein kleiner Teil des ganzen weiblichen Zyklus.

' Ihr Fazit: 'Wissen ist Macht. Und viele wissen zu wenig darüber.





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