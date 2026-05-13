Festival Aufgetischt in St.Gallen: Britisches Duo Garaghty und Thom und andere Acts

Das Festival Aufgetischt verwandelt die St.Galler Altstadt in eine grosse Bühne und bietet über 100 Kunstschaffende mit 400 Shows. Britisches Duo Garaghty und Thom und andere Acts wie Eitis Magia aus Argentinien und Daiana Lou mit raue Acid-Blues-Harmonien sind einige der Acts, die am Festival auftreten werden.

Am Wochenende wird die St.Galler Altstadt zum Treffpunkt von Musik ern, Artistinnen und Clowns. Nur die Wetterprognosen bereiten den Organisatoren vom Festival Aufgetischt aktuell etwas Sorgen.

Ein Teil des Duos Garaghty und Thom: Die Briten sind ein Publikumsliebling, dieses Jahr kommen sie das dritte Mal nach St.Gallen. Das Organisationskomitee hat sich zur letzten Sitzung getroffen, der Aufbau startet und bald treffen die ersten Künstlerinnen und Künstler in St.Gallen ein. Am Freitag ist es wieder so weit: Das Festival Aufgetischt verwandelt die Altstadt in eine grosse Bühne. An drei Tagen werden über 100 Kunstschaffende 400 Shows zeigen.

Vertreten sind 25 Nationalitäten und alle Sparten: Musik, Comedy, Tanz, Artistik, Theater und Zauberkunst.

«Dieses Jahr hat es wirklich alles», sagt Organisator Christoph Sprecher. «Sehr coole Acts und auch Bands für ein etwas jüngeres Publikum. »Doch die Wetterprognosen bereiten Sprecher aktuell etwas Sorgen. Für Freitag und Samstag sind eher tiefe Temperaturen und Regen angekündigt.

Am Sonntag könnte immerhin die Sonne scheinen. Die Schlussfolgerung, Strassenkünstlerinnen und -künstler seien sich doch Auftritte bei jedem Wetter gewohnt, sei falsch.

«Das sind alles keine einfachen Strassenkünstler, sondern Profis, die in Konzertsälen, an Galas oder in Zirkussen auftreten.





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