Ferrari präsentiert sein erstes E-Auto - Luce

Ferrari stellt mit Luce sein erstes E-Auto vor. Das Design von Ex-Apple-Guru Jony Ive spaltet bereits die Fans. Ferrari hält an seiner Strategie und setzt bewusst auf Exklusivität.

Ferrari stellt mit Luce sein erstes E-Auto vor - in einer untypischen Farbe. Lamborghini stoppt seine E-Pläne, Porsche passt die Strategie an. Doch Ferrari präsentiert seinen ersten vollelektrischen Wagen.

Das Design von Ex-Apple-Guru Jony Ive spaltet bereits die Fans. Italienisch für Licht soll umgerechnet rund 530'000 Schweizer Franken kosten und markiert einen historischen Schritt für den Luxusautobauer aus Maranello. Besonders auffällig: Der Wagen unterscheidet sich deutlich von bisherigen Ferrari-Modellen. Erstmals handelt es sich um einen Fünfplätzer.

Entwickelt wurde das Fahrzeug zusammen mit der Designagentur LoveFrom des ehemaligen Apple-Designchefs Jony Ive. Ferrari-Chef Benedetto Vigna erklärte bei der Präsentation in Rom, die Entwicklung des Fahrzeugs habe rund fünf Jahre gedauert. Ferrari habe lange auf Hybridfahrzeuge gesetzt. Luce ist mit vier Elektromotoren ausgestattet.

Damit beschleunigt das Gefährt laut Hersteller in rund 2,5 Sekunden von 0 auf 96 Kilometer pro Stunde. Ferrari betont zudem, sämtliche Komponenten würden im eigenen Haus produziert. Dadurch solle sichergestellt werden, dass Reparaturen und Wartungen auch langfristig möglich bleiben und der Wiederverkaufswert geschützt werde. In den sozialen Netzwerken sorgte die Vorstellung des Elektro-Ferrari umgehend für Diskussionen.

Während manche Nutzer das futuristische Design feiern, finden andere wenig Gefallen daran. So schrieb ein User auf X: Ferrari hat seine Marke gerade zerstört - genau wie Jaguar. Das gehört direkt auf den Schrottplatz. Ein weiterer Beitrag lautete: Was ist nur mit den europäischen Luxusautoherstellern los?

Erst Jaguar und jetzt Ferrari. Ferrari reagiert gelassen auf die Kritik. Die kontroversen Reaktionen seien Teil jedes Innovationsprozesses, so Ferraris Designchef Flavio Manzoni in einem An diesem Punkt finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

Ferrari geht den Schritt zur Elektromobilität in einer Phase, in der sich andere Hersteller vermehrt davon abwenden. So hat Lamborghini seine Pläne für reine Elektro-Sportwagen vorerst gestoppt und konzentriert sich stattdessen stärker auf Hybridmodelle. Auch Porsche hat seine Elektrostrategie kürzlich angepasst. Generell steht die westliche Autoindustrie unter Druck.

Vor allem chinesische Hersteller produzieren E-Autos schneller und günstiger und gewinnen weltweit Marktanteile. Hinzu kommen politische Veränderungen in den USA: Unter Präsident Donald Trump wurden Förderprogramme für Elektroautos zurückgefahren. Hersteller wie Ford oder VW setzen deshalb wieder stärker auf Benzinmodelle. Ferrari hält an seiner Strategie und setzt bewusst auf Exklusivität.

Die Italiener produzieren nur begrenzte Stückzahlen und richten sich an eine zahlungskräftige Kundschaft. Doch auf Ferrari bleibt von der aktuellen Entwicklung nicht verschont. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit weltweit halten sich viele Menschen beim Kauf teuerer Luxusgüter zurück. Das macht sich auch beim italienischen Sportwagenbauer bemerkbar: Die Ferrari-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten deutlich an Wert verloren





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