Ferrari Luce: Elektro‑Sportwagen met die Herausforderung des Designs und des Markt‑Erfolgs

Der neue Ferrari Luce stellt Design, Leistung und Kundenansprache in die Frage: Ist ein vollelektrisches Modell mit moderner Ästhetik und hoher Leistung ein Erfolg für das italienische Automobilunternehmen?

Es fällt zunehmend selten, wenn ich bei der Ankündigung eines neuen Produkts vom Mut des Design s beeindruckt bin. Solche Augenblicke hat man früher bei Apple erlebt - beim iPhone, der Apple Watch oder dem iPad - nun erlebt man sie bei Ferrari.

Der nach meiner Meinung so aussieht, als hätte ein Apple Car damals möglichst reduzierte Formen und ein modernes Design für einen vollelektrischen Antrieb gewählt. Und das sorgt im Netz für Aufsehen. Dabei ist es ein anschauliches Beispiel dafür, dass manche Firmen nur noch auf Sicherheit spielen. Auch Apple hätte ein Auto wie den Ferrari Luce vorstellen können, doch ist er davor zurückgeschreckt.

Ein wirklich revolutionäres Produkt kann nämlich auch komplett scheitern. Dann wird es aber ein anderer, und das kann auch Apple passieren. Die erste Reaktion auf den Luce war allerdings negativ - sogar die Aktie von Ferrari sank nach der Vorstellung um sechs Prozent, und in den sozialen Medien überboten sich die Kommentare mit Kritik am Design. Häufig genannt: Das Auto sieht aus wie ein Prius oder ein Nissan Leaf.

Interessant ist aber, dass einer der wenigen positiven Kommentare aus einer Fundgrube kommt, die der Luce zum Erfolg führen könnte. Das ist jedoch nicht absehbar. Viel wird davon abhängen, wie das Auto in der Realität aussieht und wie es sich fährt. Wie die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen, haben viele ein festes Bild eines Ferraris - er soll flach, scharfkantig und mit langer Motorhaube sein.

Hätte Ferrari auf Sicherheit gespielt, würde der neue Luce wohl aussehen wie ein alter V12-Ferrari - nur mit Elektromotor, ganz ähnlich wie es bei Porsches in China durchgefallener Taycan geschah. In dem Moment aber, wenn ein Unternehmen nur noch seine alten Produkte kopiert, wird es schnell von der Konkurrenz überholt. Auch extreme Leistungsdaten - die Stärke eines Ferraris - sind bei EVs längst kein Schutz mehr.

Eine Leistung von knapp über tausend PS und zwei Punkt fünf Sekunden von Null auf Hundert sind bei einem EV keine Sensation mehr. Für 69.000 Euro gibt es in China etwa den SU7 Ultra mit 1548 PS, der in 1,97 Sekunden auf Hundert fährt. Kritik liegt vor allem daran, dass das neue Modell nicht wie ein Ferrari aussieht, wie auch in einem Interview mit Cleo Abram betont. Das ist jedoch ein kurzsichtiger Einwand.

Für ein EV haben sich bestimmte Grundformen als sinnvoll erwiesen. Die große Batterie erfordert eine höhere Statur, auch die Motoren sind anders angeordnet. Dafür gibt es viel Platz im Innenraum. So ist bei einem EV eine meterlange Motorhaube eigentlich verschwendeter Platz.

Deshalb hat der Luce eine kurze Front und wirkt eher wie ein flacher SUV. Diese Form wird sich wohl in den kommenden Jahren noch stärker durchsetzen. Darum bietet der Luce vier vollwertige Sitzplätze und den elegantesten Innenraum mit viel Aluminium und Leder, den man sich vorstellen kann - und überraschend wenig Fahrassistenten. Ist doch ein Ferrari nicht nur ein Sportwagen, sondern ein Luxusprodukt.

Und hier kann Xiaomi nun nicht so leicht mithalten. Ungewöhnlich für den Erfinder des Touch‑Screen‑Smartphones: Die von Ive gestaltete Bedienung ist größtenteils über Knöpfe und Regler möglich und sogar die Instrumente sind teilweise analog. Was man auch nicht vergessen darf: Für Ferrari zählt nicht das Urteil der sozialen Medien, sondern was die potenziellen Käufer eines 550.000 Euro teuren Ferraris wollen.

Und in den letzten Jahrzehnten hat Ferrari dabei tatsächlich ein sehr gutes Händchen gehabt. knapp 20 Prozent aller von Ferrari gebauten Modelle sollen Luce sein, das entspricht etwa tausend Stück. Offensichtlich soll der Luce auch jüngere, technikaffine Kunden ansprechen, die nicht mit Serien wie Magnum oder Miami Vice aufgewachsen sind, sondern mit Teslas und anderen EVs.

Und diese Kunden - wohl oft Gründer von IT‑Startups - könnten einen elektrischen Ferrari mit langer Motorhaube am Ende eher lächerlich finden - wie einen alten Mann mit zu engen Hosen und zu kurzem Polohemd, ähnlich dem Porsche Taycan. Stephan Wiesend schreibt seit 2001 Artikel zu Themen wie macOS, iOS, Android, Software, Hardware und Sicherheit. Nach Anfängen als Volontär und Redakteur beim Magazin Macwelt arbeitet er jetzt als freier Journalist in München.

Bei der Stiftung Warentest sind mehrere Bücher zum Thema iPhone und Apps von ihm erschienen





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