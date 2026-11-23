Die doppelte Kollision von Charles Leclerc und Lewis Hamilton in Las Vegas hat Ferrari schwere Punkte gekostet. Teamchef Fred Vassage ist verärgert, während Hamilton die Verantwortung dämpft. Strategische Schwächen und fehlende Kommunikation belasten die WM-Hoffnungen der Scuderia erheblich in einer kritischen Phase der Saison.

Der Große Preis von Las Vegas endete für das Ferrari -Team in einem finanziell und strategisch kostspieligen Desaster, das weit über die rein sportlichen Konsequenzen hinausgeht.

Dies ist nicht das erste Mal in dieser Formel-1-Saison, dass die beiden roten Fahrzeuge der Scuderia auf der Rennstrecke kollidieren, doch die Auswirkungen in der Vegas-Wüstenmetropole waren besonders verheerend. Die interne Anspannung innerhalb des Teams ist spürbar hoch, da die Kollision wertvolle Punkte im Kampf um die Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaft direkt kostete. In Las Vegas gelten andere Regeln als in der Spielstadt, und was am Samstagabend geschah, wird die Verantwortlichen noch eine ganze Weile begleiten.

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Leclerc trifft Hamilton und erhält Strafe

Der Monegasse Charles Leclerc traf seinen Teamkollegen Lewis Hamilton am Heck, wodurch Hamiltons Wagen unkontrolliert zur Seite drehte. Diese Situation führte dazu, dass Leclerc eine Strafe von zehn Sekunden erhalten musste, was seine Chancen auf ein gutes Resultat zunichtemachte. Nach dem Rennen zeigte sich der Teamchef Fred Vasseur auf dem internen Funkkanal deutlich ungehalten und forderte ein persönliches Gespräch mit Charles Leclerc vor allem anderen.

Diese strenge Reaktion ist vor dem Hintergrund der früheren Vorfälle in Mexiko zu verstehen, wo Leclerc ebenfalls durch sein Verhalten einen potenziellen Sieg für das Team gefährdet hatte. Die Frustration der Führungsebene ist daher verständlich. Lewis Hamilton, dessen Rennen durch den Kontakt abrupt beendet wurde, versuchte, die Situation diplomatisch zu deeskalieren. Er erklärte, dass er nicht näher auf die Details eingehen wolle, da dies eine interne Angelegenheit Ferraris sei.

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Hamilton betonte zudem, dass er solches Verhalten bereits in seiner langjährigen Karriere oft erlebt habe und er im entscheidenden Moment einfach wusste, dass er das schnellere Fahrzeug besaß. Seine Fähigkeit, sich nach einem Unfall schnell wieder zu erholen, wird oft überbewertet, doch sein Foul für eine Abkürzung wurde ignoriert, und er war dennoch wieder vor Leclerc, bevor der Monegasse seine Attacke startete. Aus strategischer Sicht hätte eine bessere Teamarbeit in Las Vegas die Chancen für Ferrari deutlich verbessern können.

Fehlende Synergie kostet Ferrari Punkte

Vasseur gab zu, dass die beiden Fahrer einfach zusammenarbeiten und sich gegenseitig Windschatten geben sollten, um die Teams vor ihnen einzuholen. Doch die fehlende Synergie kostete das Team heute entscheidende Punkte. Die Kommunikation zwischen den Fahrern war nicht auf derselben Wellenlänge, was in einem Team wie Ferrari, das um die Spitzengruppe mitkämpft, fatal ist. Die öffentliche Kritik an Leclerc ist teilweise überschwänglich, wobei manche Kommentatoren seinen ständigen Unmut über das Verhalten der Konkurrenz als nervend empfinden.

Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass Ferrari in dieser Saison bereits zum wiederholten Male unter eigenen Fahrern kollidiert ist. Dies untergräbt nicht nur die punktuelle Leistung, sondern auch die psychologische Stabilität des Teams. Die Fans und Analysten fragen sich zunehmend, ob die Dynamik zwischen Leclerc und Hamilton nachhaltig gestört ist oder ob es sich um eine kurzfristige Aneinanderreihung von Pannen handelt. Für Ferrari ist es nun dringend notwendig, diese Fehlerquelle auszuschalten, da in den verbleibenden Rennen jeder Zähler zählt.