Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc haben am Trainingsfreitag ihre Favoritenrolle gerecht bewiesen.

Ferrari -Dominanz in Monaco : Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc haben am Trainingsfreitag ihre Favoritenrolle gerecht bewiesen. Hamilton, der noch auf seinen ersten Sieg für die Scuderia wartet, war in 1:13,026 Minuten nicht zu schlagen.

Sein Teamkollege Leclerc folgte jedoch mit wenig Abstand, indem er in 1:13,137 Minuten die Ziellinie überquerte. Im zweiten Training ging es eng zu und her, die Konkurrenten wirkten nicht ganz so chancenlos wie noch im ersten Training. Max Verstappen vom Team Red Bull war als Dritter 0,168 Sekunden langsamer als Hamilton. Die Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Räikkönen, die die Saison bislang dominiert hatten, folgten auf den Plätzen vier und fünf.

Live-Hinweis: Der GP von Monaco kann live auf SRF zwei mitverfolgt werden. Die Konkurrenz war jedoch nicht so chancenlos wie noch im ersten Training. Grosse Lücken klafften dahinter, vor allem die McLaren-Piloten konnten nicht zufrieden sein. Oscar Piastri wurde mit mehr als einer Sekunde Rückstand Siebter, Weltmeister Lando Norris musste sein Auto aufgrund technischer Probleme früh abstellen.

Für Audi-Pilot Nico Hülkenberg verlief auch das zweite Training verheissungsvoll. Er fuhr als Achter erneut in die Top Ten. Die Scuderia Ferrari hat die Favoritenrolle in Monaco unter Beweis gestellt, indem sie das erste Training dominierte. Lewis Hamilton und Charles Leclerc haben ihre Stärke gezeigt, indem sie die Konkurrenz in Schach hielten.

Das zweite Training war jedoch eng und die Konkurrenten haben sich besser präsentiert. Die Scuderia Ferrari bleibt jedoch weiterhin die Favoritenrolle in Monaco





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