Fernando Alonso äußert seine Enttäuschung über den zeitlichen Rahmen der V8-Motoren-Rückkehr in der Formel 1, da er 2030 oder 2031 nicht mehr aktiv sein wird.

Der spanische Rennfahrer Fernando Alonso äußert tiefgreifende Kritik an der künftigen Motorenstrategie der Formel 1. Er befürwortet die geplante Rückkehr zu V8-Motoren, stuft den Zeitpunkt der Einführung jedoch als für seine eigene Karriere zu spät ein. Alonso bestätigt, dass er die Formel 1 definitiv vor dem Jahr 2030 oder spätestens 2031 verlassen wird.

Kritik an der V6-Ära der Formel 1

Die Formel 1 steht vor der Entscheidung, die als unbeliebt geltenden V6-Turbo-Hybridmotoren auslaufen zu lassen. Für die Saison 2030 oder im äußersten Fall für 2031 ist die Einführung neuer V8-Triebwerke vorgesehen. Diese Entscheidung kommt einer langjährigen Forderung vieler Fahrer entgegen. Dennoch sieht Fernando Alonso die Situation kritisch, da er selbst aktiv nicht mehr am Start stehen wird.

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Der 45-jährige Spanier drückt seine Entschlossenheit deutlich aus, dass er bei der neuen Motorengeneration nicht mehr dabei sein wird. Er betonen, dass er sich in der Vergangenheit zwar selbst überrascht habe, diesmal aber überzeugt sei. Seine Aussage ist eindeutig: Er wird beim neuen V8-Motor nicht mehr in der Formel 1 fahren. Für Alonso ist diese Entscheidung endgültig.

Konkrete Pläne für Alonso und Aston Martin

Statt der Formel 1 widmet sich Fernando Alonso anderen herausfordernden Motorsport-Projekten. Aston Martin unterstützt ihn dabei in seiner Rückkehr zur Rally Dakar. Das spanische Rennfahrerteam übernimmt das Dakar-Projekt von Dacia und schickt Alonso damit direkt in die Wüste. Dies markiert eine klare strategische Veränderung für den erfahrenen Piloten.

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Neben dem Fokus auf die Wüstenrennen sind auch andere große Events im Visier des Spaniers. Ein erneuter Angriff auf die 24 Stunden von Le Mans steht zur Diskussion. Zudem hat Alonso noch nicht endgültig mit dem Indy 500 abgeschlossen. Diese Projekte bilden den neuen Schwerpunkt seiner sportlichen Ambitionen.

Vergangene Jahre als verlorene Zeit betrachtet

Alonso macht keine Hehl aus seiner Abneigung gegenüber der aktuellen Motorengeneration der Formel 1. Er beschreibt die V6-Turbos als äußerst frustrierend für die Fahrer und die Zuschauer. Sein Hauptkritikpunkt liegt in der versäumten Gelegenheit, früher zu wechseln. Er hätte sich gewünscht, dass die Formel 1 den V8-Motor bereits im Jahr 2014 eingeführt hätte.

Der Vergleich zwischen der alten und der neuen Zeit ist für Alonso bitter. Von 2014 bis 2030 oder 2031 verstreichen sechs bis sieben Jahre. Alonso bezeichnet diesen Zeitraum als verlorene Jahre, in denen echtes Racing verschwendet wurde. Die Verzögerung der V8-Einführung wird von ihm als großer Fehler gewertet.

Ausblick auf die Zukunft des Rennsportlers

Obwohl Fernando Alonso noch nicht genau weiß, wie lange er sich mit der Formel 1 befassen wird, ist die Grenze klar gesetzt. Für ihn ist das Jahr 2030 oder 2031 kein Thema mehr in der Königsklasse. Der Weg bis zur Einführung der V8-Motoren ist für ihn zu lang, um noch aktiv teilzunehmen.

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Aston Martin spielt in dieser Phase eine zentrale Rolle bei der Neuausrichtung von Alonso. Das Team unterstützt ihn bei seinen Projekten außerhalb der Formel 1. Dadurch bleibt der zweifache Weltmeister im Spitzensport präsent. Die Fans können weiterhin spannende Einsätze des Spaniers erwarten.