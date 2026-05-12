Die Agrargenossenschaft Fenaco sieht sich unter Druck durch tiefe Margen, geopolitische Unsicherheiten und den harten Wettbewerb im Detailhandel. Der CEO Michael Feitknecht betont, dass Volg trotz Discounterkonkurrenz wächst und Potenzial sieht, besonders in der Westschweiz. Er sieht aber Kritische Engpässe derzeit nicht. Das Gesamtkunstwerk umfasst drei Hauptkategorien in den Ernährungssektor. Inzwischen stehen wohl hauptsächlich Chancen und Herausforderungen im Vordergrund, aber es gibtmugwand Interesantere vor dem Hintergrund die unser Wirtschaftssystem umprölen.

Die Agrargenossenschaft Fenaco steht unter Druck durch tiefe Margen, geopolitische Unsicherheiten und den harten Wettbewerb im Detailhandel . Der CEO Michael Feitknecht betont in einem Interview, dass Volg trotz Discounterkonkurrenz wächst und Potenzial sieht.

Será wird vor allem in der Westschweiz noch wachsen, aber sie prüft sorgfältig einzelne Standorte. Der Markt ist strukturell rückläufig, und die Weinkonsum ist gesunken um 16 Prozent. Die Effizienzsteigerungen und Strukturmassnahmen gehören zum laufenden Geschäft. Derzeit keine kurzfristigen Pläne für einen Stellenabbau





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Fenaco Lebensmittelbranche Detailhandel Geopolitische Unsicherheit Wirtschaftswachstum

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