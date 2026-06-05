Femizid in Birr: Ein 44-jähriger Schweizer tötet seine Ehefrau

Ein 44-jähriger Schweizer hat seine 36-jährige Ehefrau getötet. Der Femizid ist der 13. in der Schweiz in diesem Jahr und der dritte im Aargau. Das Parlament diskutierte über die Herkunft von Tätern und die Notwendigkeit von Schutzplätzen für gewaltbetroffene Frauen.

Während das Parlament über die Herkunft von Tätern diskutiert, töten in der Schweiz weiter Männer Frauen. Der Femizid von Birr ist eine tragische Erinnerung daran, dass wir endlich Verantwortung übernehmen müssen.

Am Mittwochvormittag debattierte der Nationalrat über das Opferhilfegesetz. Darüber, ob die Kantone mehr Frauenhäuser bauen müssen. Deren Verantwortliche schlagen Alarm: Es gibt nicht überall in der Schweiz genügend Schutzplätze. Eine Minderheit stellte sich gegen diese Forderung.

Wenige Stunden später tötet in Birr ein Mann seine Frau. Es ist der 13. Femizid in der Schweiz in diesem Jahr. Der dritte Femizid im Aargau.

Das Parlament diskutierte darüber, ob genügend Schutzplätze die gewaltbetroffenen Frauen bequem machen und ob ihre Betreuung und Unterbringung zu teuer ist. Sie wurde mit einem Aufenthalt im Luxushotel verglichen. Und einmal mehr wurde das Problem bei den Ausländern verortet. Es mangele am politischen Willen zur Ursachenbekämpfung, die am effektivsten wäre - angesichts der überproportionalen ausländischen Täterschaft, sagte eine SVP-Politikerin.

Der Täter von Birr hat einen philippinischen Hintergrund, ist aber Schweizer. Das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Tut es aber doch. Der Fall erinnert auf tragische Weise daran, dass die Ursache von Femiziden nicht in einer bestimmten Nationalität oder Religion liegt.

Geschlechtsspezifische Gewalt gibt es in allen Ländern und Kulturen. Wer das Problem nur in der Migration verortet, macht es sich zu einfach. Wenn die Täter die anderen sind, müssen wir uns nicht damit auseinandersetzen, warum Frauen auch in der Schweiz von ihren Partnern und Ex-Partnern bedroht, misshandelt, getötet werden. Solange Femizide statistisch nicht klar erfasst werden, bleibt das Ausmass unscharf.

Dabei ist das Muster längst klar: Männer töten Frauen. Immer wieder. Die Nationalität des Täters von Birr ist bekannt, der getöteten Frau hilft das nicht mehr. Was tatsächlich helfen würde, wäre ein nationales Gewaltschutzgesetz, damit etwa Schutzmassnahmen nicht von Kanton zu Kanton unterschiedlich umgesetzt werden.

Der Nationalrat hat mit der Annahme der Teilrevision des Opferschutzgesetzes ein Zeichen gesetzt. Jetzt müssen den Worten verbindliche Massnahmen folgen. Es ist Zeit, endlich Verantwortung zu übernehmen. Die Stimmung im Dorf von Birr ist nach dem Femizid erschüttert.

Die Frau des Gemeindeamtes erklärt, dass die oberste Priorität das Wohl der Kinder der Verstorbenen habe. Der Täter, ein 44-jähriger Schweizer, hat seine 36-jährige Ehefrau getötet. Der Schock bei den Hinterbliebenen und den Nachbarn ist tief. Die Mutter des Täters hat einen Verdacht, weshalb es zum Mord gekommen ist.

Der Fall erinnert daran, dass die Ursache von Femiziden nicht in einer bestimmten Nationalität oder Religion liegt, sondern in der geschlechtsspezifischen Gewalt, die in allen Ländern und Kulturen existiert





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