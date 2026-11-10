Felix Lobrecht Hallenstadion Zürich: Ticketinfos und Sicherheitsregeln 2026

Felix Lobrecht gastiert im November 2026 im Hallenstadion Zürich. Hier erfahren Sie alles zu Einlasszeiten, verbotenen Gegenständen und den aktuellen Sicherheitsvorschriften für die Tour.

Der deutsche Comedian Felix Lobrecht führt seine erfolgreiche "SELL OUT"-Tour fort und stoppt dabei im November 2026 im Zürcher Hallenstadion. Nachdem seine vorherige "ALL YOU CAN EAT"-Tour mehr als 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte, ist das vierte Live-Programm des Autors und Podcasters erneut stark nachgefragt. Die beiden geplanten Auftritte finden am 13. und 14. November 2026 statt.

Zeitplan für die Auftritte in Zürich

Für die beiden Termin im Hallenstadion Zürich gelten identische Zeitpläne. Felix Lobrecht steht am 13. November sowie am 14. November auf der Bühne. Die Shows beginnen jeweils zur gleichen Tageszeit, wobei genaue Uhrzeiten vorab über die offiziellen Ticketstellen überprüft werden sollten. Fans sollten sich daher im Vorfeld der Veranstaltung über die exakten Einlasszeiten informieren, um Wartezeiten zu minimieren.

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Genehmigte Taschen und Elektronik

Die Sicherheitsvorschriften des Hallenstadions Zürich sind strikt, betreffen aber vor allem die Mitnahme von Gepäck und Technik. Erlaubt sind Taschen mit einer maximalen Größe von DIN A4. Auch Bauchtaschen, sogenannte Gymbags und Kompaktkameras sind für den Besuch der Show erlaubt. Diese kleinen Gegenstände können sicher im Saal getragen oder aufbewahrt werden, um den Komfort der Besucher während der Darbietung zu gewährleisten.

Verbotene Gegenstände und Elektronik

Größere Taschen, Rucksäcke, Laptops und Tablets sind im Hallenstadion Zürich ausdrücklich verboten. Ebenso dürfen keine professionellen Foto-, Video- oder Audiogeräte mitgebracht werden, um die Aufrechte des Künstlers und die Sicherheit der anderen Gäste zu wahren. Selbst kleine Gadgets wie Selfie-Sticks stehen auf der schwarzen Liste der verbotenen Artikel. Der Verzicht auf diese Gegenstände ist zwingend, um den Zutritt nicht zu gefährden.

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Weitere Einschränkungen für den Arena-Besuch

Neben technischem Equipment sind auch alltägliche Gegenstände wie Regenschirme, Parfumflaschen und Spraydosen nicht gestattet. Eigenes Speisen und Getränke, Sportgeräte sowie Feuerwerkskörper dürfen ebenfalls nicht in die Arena eingebracht werden. Die strengen Regeln für Waffen, Laserpointer und Tiere dienen dem Schutz aller Anwesenden. Abweichende Sicherheitsbestimmungen können je nach Anlass zusätzlich verschärft werden.

Abgabestellen und Rückgabe der Gegenstände

Für Besucher, die größere oder verbotene Gegenstände mitgebracht haben, gibt es vor Ort außerhalb der Arena zahlungspflichtige Abgabestellen. Diese Dienste ermöglichen es, nicht erlaubte Artikel sicher zu verstauen. Nach der Veranstaltung können die hinterlegten Gegenstände wieder abgeholt werden. Dieser Service bietet Flexibilität für Besucher, die trotz der strengen Regeln nicht auf bestimmte_items verzichten möchten.