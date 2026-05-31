Felix Fischer nach 37 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Die Gemeindeversammlung von Kölliken verabschiedete den langjährigen Verwaltungsleiter und Gemeindeschreiber Felix Fischer in den Ruhestand. Sämtliche Traktanden wurden einstimmig genehmigt.

Die Ortsbürger- und Einwohnergemeindeversammlung von Kölliken am 29. Mai 2026 verlief äusserst zügig und ohne kontroverse Diskussionen. Von den 245 Stimmberechtigten der Ortsbürgergemeinde waren lediglich 11 anwesend, was einer Beteiligung von 4,49 Prozent entspricht.

Bei der Einwohnergemeindeversammlung nahmen 44 von 3083 Stimmberechtigten teil, also 1,43 Prozent. Sämtliche Traktanden wurden einstimmig gutgeheissen. Dazu gehörten die Rechenschaftsberichte und Jahresrechnungen 2025 beider Gemeinden sowie die Kreditabrechnungen für die Sanierung der Aussenhülle des Gemeindehauses und die Zonierung des SMDK-Areals. Die Versammlung dauerte nur rund eine Stunde, was die Effizienz der Gemeindearbeit widerspiegelt.

Ein emotionaler Höhepunkt war die Verabschiedung von Felix Fischer, der nach über 37 Jahren im Dienst der Gemeinde Kölliken in den Ruhestand tritt. Fischer war lange Jahre Verwaltungsleiter und Gemeindeschreiber und hat in dieser Zeit die Entwicklung der Gemeinde massgeblich geprägt. Der Gemeinderat würdigte sein ausserordentliches Engagement, seine hohe Fachkompetenz und die Kontinuität, die er über fast vier Jahrzehnte hinweg eingebracht hat. Die anwesenden Stimmberechtigten dankten ihm mit langanhaltendem Applaus und herzlichen Worten.

Fischer selbst zeigte sich bewegt und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung. Er wünschte der Gemeinde für die Zukunft alles Gute und versprach, die Entwicklung Köllikens auch im Ruhestand weiterzuverfolgen. Nach der formellen Versammlung nutzten die Anwesenden den schönen Vorsommerabend für angeregte Gespräche bei einem Grillbuffet. Die Gemeinde hatte für Verpflegung und Getränke gesorgt, was rege genutzt wurde.

Bürgermeisterin Anna Meier betonte in ihrer Ansprache, dass Fischers Nachfolge bereits geregelt sei und die Verwaltung nahtlos weiterarbeiten könne. Die neue Verwaltungsleiterin, Sandra Lehmann, wird ihre Stelle am 1. Juli antreten. Sie bringe viel Erfahrung aus der Privatwirtschaft mit und freue sich auf die Herausforderungen in der Gemeindeverwaltung.

Insgesamt war die Versammlung ein gelungener Abschluss einer erfolgreichen Ära und ein optimistischer Blick in die Zukunft Köllikens





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