Felicitas Hoppe über das Reisen als Lebensphilosophie

Die Autorin Felicitas Hoppe spricht im «Zimmer 42» über ihre Sicht auf das Reisen als eine Form der Selbstentfaltung und Lebensphilosophie. Sie erklärt, warum sie trotz ihrer Vorliebe für Einsamkeit gerne unterwegs ist und wie das Reisen ihr hilft, neue Perspektiven zu gewinnen. Das Gespräch bietet Einblicke in ihre Gedankenwelt und ihre literarischen Werke.

Felicitas Hoppe hat sich nicht von Kindesbeinen an als Berufsreisende gesehen. Im Gegenteil: Als Mädchen war sie eine Stubenhockerin, wie sie selbst im «Zimmer 42» erzählt.

Doch heute verbringt sie einen Teil ihres Jahres in einer Einsiedelei in Leuk im Wallis. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch erscheint, ist für sie keiner. Gerade weil sie gerne Zeit für sich allein hat, mag sie es, wieder hinauszuschwärmen. Diese Abwechslung hilft ihr, Distanz zu sich selbst zu gewinnen und die Welt mit neuen Augen zu betrachten.

Allerdings ist Reisen nicht automatisch horizonterweiternd. Wer ergebnisorientiert unterwegs ist und nur die «Top 10» oder die «Big Five» abhakt, erfüllt zwar seine eigenen Ziele, entdeckt aber selten etwas Neues. Das ist auch nicht zwingend notwendig – schließlich gibt es unzählige Arten des Reisens. Hoppe selbst bevorzugt es, sich treiben zu lassen und von den ausgetretenen Pfaden abzuweichen.

Eine Einstellung, die man übrigens auch vor der eigenen Haustür praktizieren kann. In einem Gespräch im «Zimmer 42» spricht sie über das Aufbrechen und Heimkommen und über das Leben als eine Reise mit offenem Ausgang. Die Autorin Felicitas Hoppe ist bekannt für ihre literarischen Werke, darunter «Pigafetta» (Fischer, 2006), und ihre Reflexionen über das Reisen und das Leben. Sie verweist auch auf G. K. Chestertons Werk «Der Mann mit dem goldenen Schlüssel.

Die Geschichte meines Lebens» (Herder, 1952), das ähnliche Themen behandelt. Zudem wird die Ausstellung «Civilization. Unser Leben im Fokus» im Museum Gestaltung in Zürich erwähnt, die das moderne Leben und seine vielfältigen Facetten beleuchtet. Das Gespräch mit Felicitas Hoppe bietet einen tiefen Einblick in ihre Gedankenwelt und ihre Philosophie des Reisens, die weit über das bloße Verändern des Aufenthaltsortes hinausgeht.

Es geht um die Bereitschaft, sich zu verirren, um neue Perspektiven zu gewinnen und das Leben als eine fortwährende Entdeckungsreise zu begreifen. Die Sendung «Zimmer 42» von Schweizer Radio und Fernsehen bietet eine Plattform für solche Gespräche und Reflexionen. Die Moderatorin Barbara Bleisch führt die Zuschauer durch die verschiedenen Themen und lädt dazu ein, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Wer Fragen, Wünsche oder Feedback hat, kann sich über WhatsApp an 076 348 41 96 oder per Mail an zimmer42@srf.ch wenden.

Die Redaktion freut sich über jede Nachricht und bittet darum, den Podcast auch an Freunde und Familie weiterzuempfehlen. Die Sendung ist eine Produktion des Schweizer Radio und Fernsehens und wird aus dem Meret Oppenheim-Platz 1b in Basel ausgestrahlt





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