Feldschlösschen feiert 150-jähriges Jubiläum mit grossem Brauereifest

Die Aargauer Traditionsbrauerei Feldschlösschen hat ihr 150-jähriges Bestehen mit einem grossen Fest in Rheinfelden gefeiert. Rund 12.000 Besucher kamen, um das abwechslungsreiche Programm mit Führungen, Degustationen, Konzerten und historischen Fahrzeugen zu erleben.

Die traditionsreiche Aargauer Brauerei Feldschlösschen feierte am Samstag, den 25. April, ihr 150-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen und abwechslungsreichen Festprogramm. Im Mittelpunkt standen dabei das Genießen der Bier e, der Austausch mit den Besuchern und ein tiefgreifender Einblick in die bewegte Geschichte des Unternehmens.

Rund 12.000 Menschen strömten zum Brauereifest nach Rheinfelden, um diesen besonderen Anlass mitzufeiern. Etwa 250 Mitarbeiter der Brauerei waren im Einsatz, um ein reibungsloses und unvergessliches Erlebnis für alle Gäste zu gewährleisten. Das Angebot umfasste eine informative Ausstellung zur Firmengeschichte, thematische Führungen durch die Brauerei, stimmungsvolle Konzerte, eine Autogrammstunde mit bekannten Sportlern und unterhaltsame Fahrten mit historischen Fahrzeugen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen bereits im Februar mit einer exklusiven Veranstaltung, bei der Bundesrat Albert Rösti und 250 geladene Gäste anwesend waren.

Das Brauereifest am 25. April stellte jedoch die erste öffentliche Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums dar. Feldschlösschen ist nicht nur ein bedeutendes Industriegebäude, sondern auch ein architektonisches Wahrzeichen der Schweiz, das nach dem Bundeshaus als das zweitbekannteste Gebäude des Landes gilt. Die Erfolgsgeschichte der Brauerei ist eng mit der Industrialisierung und den damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen verbunden.

Das Fabrikgesetz von 1877, das die Arbeitszeit begrenzte, ermöglichte den Fabrikarbeitern mehr Freizeit, was zur Gründung von Vereinen, zur Ausrichtung von Festen und zum Konsum von Bier führte. Die Reblausplage im 19. Jahrhundert, die große Teile der Weinberge vernichtete, trug ebenfalls zur Popularität des Bieres als Volksgetränk bei. Seitdem ist Bier fest mit Festen und gesellschaftlichen Anlässen verbunden.

Das Fest bot ein breites Spektrum an Attraktionen für Besucher jeden Alters. Feldschlösschen-CEO Thomas Amstutz begrüßte die Anwesenden mit einer kurzen Ansprache, in der er die Vision der Gründer, Theophil Roniger und Mathias Wüthrich, würdigte und betonte, dass eine klare Strategie entscheidend für den Erfolg des Unternehmens gewesen sei. Anschließend zapften die Brauerei-Auszubildenden das Fass mit dem speziellen Jubiläumsbier an.

Neben Bierverkostungen und kulinarischen Köstlichkeiten gab es eine Ausstellung, die die Entwicklung der Brauerei dokumentierte, thematische Führungen mit Bierbrauer Markus Brendel und Biersommelier Daniel Schaffhauser, einen Stand zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, Kutschfahrten, eine historische Dampflokomotive, ein Konzert mit dem Solothurner Musiker Florian Ast und weitere musikalische Darbietungen. Ein besonderes Highlight war die Autogrammstunde mit den Fußballstars Xherdan Shaqiri und Keigo Tsunemoto vom FC Basel.

Die thematischen Führungen, insbesondere die von Brendel und Schaffhauser, boten den Besuchern einen faszinierenden Einblick in die Welt des Bieres und die Kunst der Bierverkostung. Brendel wies auf den wachsenden Trend zu alkoholfreien Bieren und Bieren mit zusätzlichen gesundheitlichen Vorteilen hin und ermutigte die Besucher, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Feldschlösschen plant zudem eine zentrale Logistiklösung mit einem riesigen Hochregallager, um Kapazitäten zu verdreifachen und Transportwege zu reduzieren





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