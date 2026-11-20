Nach schwerwiegenden Fehlern bei der Rettung des Buckelwals Timmy kritisiert Umweltminister Till Backhaus die private Aktion. Neue Recherchen legen Tierquälerei nahe.

Neue Recherchen der Hamburger Wochenzeitung " Die Zeit" haben schwerwiegende Mängel bei der Rettungsaktion für den Buckelwal Timmy ans Licht gebracht. Trotz eindeutiger Warnungen von Fachexperten, die vor den Risiken eines Transports mit einem gestrandeten, geschwächten Tier warnten, wurde die private Intervention unter öffentlichem Druck genehmigt. Diese Entscheidung führte dazu, dass das Tier während des Seetransports in der Nordsee schwere Verletzungen erlitt und letztlich verendete, anstatt gerettet zu werden.

Schwere Fehler im Ablauf der Rettungsaktion

Die interne Untersuchung der Zeit enthüllte, dass der Transport des Wals von Anfang an mit enormen Unsicherheiten behaftet war. Als Timmy im Frühjahr 2026 mehrmals an der deutschen Ostseeküste gestrandet war, rieten Wissenschaftler und Veterinäre klar davon ab, das Tier aus der Umwelt zu nehmen. Sie argumentierten, dass der Stress durch den Bergungsversuch kaum Aussicht auf einen erfolgreichen Wiedereinsatz bot und das Tier gefährden würde. Dennoch ließ der mecklenburgisch-vorpommersche Umweltminister Till Backhaus die Aktion zu, nachdem die Landesregierung festgestellt hatte, dass drei von vier eingeholten Stellungnahmen keine rechtliche Grundlage für ein Verbot sahen.

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Ende April wurde der tonnenschwere Wal in einem stählernen Lastkahn Richtung Nordsee geschleppt, um ihn dort wieder auszusetzen. Während dieser Fahrt geriet das Schiff im Skagerrak in raue Seegänge. Laut den vorliegenden Erkenntnissen wurde das Tier dabei wiederholt gegen die Metallwände des Kahn geschleudert. Eine interne Sprachnachricht einer beteiligten Person belegt die Dringlichkeit der Warnung: "Der knallt gegen Metall. Versteht ihr das denn nicht?". Auf Fotos ist deutlich eine große, offene Wunde am Maul des Wals zu erkennen, die sich offensichtlich während dieses rauen Transports zugezogen wurde.

Kritik an der unerfahrenen Rettungsgruppe und Interessenkonflikten

Zentrale Kritikpunkte betreffen nicht nur die physische Belastung des Tiers, sondern auch die Zusammensetzung und Motivation der beteiligten Gruppe. Die etwa zwölfköpfige private Rettungsorganisation gab an, keine nennenswerte Erfahrung im Umgang mit Meeressäugern zu besitzen. Ein Abteilungsleiter des Umweltministeriums bezeichnete die Vorgehensweise der Helfer intern als chaotisch und planlos. Zudem gab es Hinweise auf kommerzielle Interessen, die die Entscheidungsfindung beeinflusst haben könnten. Einzelne Beteiligte versuchten später, mit der Marke "#TeamHope" finanzielle Gewinne zu erzielen, was im Nachhinein als fragwürdig eingestuft wird.

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Obwohl die Rettungsinitiative den Vorwurf der Verletzung des Tierwohls zurückweist, zeichnen die Dokumente ein anderes Bild. Die Kombination aus mangelnder Expertise, fehlender Planung und den bekannten Risiken der Seefahrt für ein geschwächtes Säugetier wird nun als Hauptursache für das Leid des Tieres identifiziert. Die Tatsache, dass parallel zur Aktion offenbar bereits Pläne für eine Filmdokumentation bestanden, schürt den Verdacht, dass die wirtschaftlichen oder medialen Interessen über das tatsächliche Wohl des Tiers gestellt wurden.

Tod des Wals und wissenschaftliche Aufarbeitung

Am 2. Mai wurde Timmy im Skagerrak freigelassen. Allerdings schwamm das Tier nicht in die offene See ab, sondern kehrte Richtung Ostsee zurück. Am 14. Mai wurde der Wal tot bei der dänischen Insel Anholt gefunden. Eine DNA-Analyse bestätigte mit einer Übereinstimmung von rund 99,91 Prozent die Identität des Tieres als Timmy. Bei der anschließenden Obduktion stellte sich überraschend heraus, dass Timmy ein Weibchen war, was die Annahmen über das Geschlecht des Tiers vor Ort widerlegte.

Der dänische Veterinärpathologe Tim Kåre Jensen untersuchte die Leiche und kam zu dem Schluss, dass das geschwächte Tier mit hoher Wahrscheinlichkeit ertrunken ist. Eine eindeutige, einzelne Todesursache konnte er nicht feststellen, doch der allgemeine physiologische Zustand des Tieres deutet auf Ertrinken hin. Die schweren Verletzungen, insbesondere die Wunde am Maul, die durch die Kollision mit den Metallwänden entstanden sein dürfte, haben den Zustand des Tieres vor der Freilassung vermutlich weiter verschlechtert und seine Überlebenschancen eliminiert.

Politische Folgen und rechtliche Einordnung

Die politischen und rechtlichen Konsequenzen der Aktion sind erheblich. Umweltminister Till Backhaus erklärte gegenüber der Zeit, er habe erst durch die Recherchen der Zeitung von den schweren Verletzungen erfahren. "Das enttäuscht mich, zutiefst", sagte der Minister und bekräftigte: "Ganz klar: Nein", er würde die Initiative nicht erneut gewähren lassen. Das Ministerium arbeitet nun an einem verbindlichen Protokoll für künftige Walstrandungen, um ähnliche Fehler in der Zukunft zu verhindern und klare Richtlinien für den Umgang mit solchen Notfällen zu etablieren.

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Jenseits der politischen Ebene wird das Geschehen nun auch juristisch bewertet. Der Bremer Rechtsprofessor Sönke Florian Gerhold sieht laut der Zeit sogar indizienhafte Anhaltspunkte für strafbare Tierquälerei vor. Er argumentiert, sofern Verantwortliche trotz des erkennbaren, erheblichen Leidens des Tieres ohne rechtfertigende Gründe weitergefahren seien, läge eine Straftat vor. Ob tatsächlich eine strafrechtliche Verfolgung erfolgt, ist aktuell noch nicht geklärt, doch die Vorwürfe der Tierquälerei und der groben Fahrlässigkeit stehen im Raum und werfen ein schlechtes Licht auf den gesamten Handlungsverlauf.