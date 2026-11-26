Ein FedEx-Frachtflug schoss in Miami über die Landebahn, was zu massiven Chaos führte. Ein Swiss-Flug wurde um zwei Stunden verspätet, drei Pisten gesperrt.

Am internationalen Flughafen in Miami ereignete sich am Abend des 24. November ein signifikanter Vorfall, der den Flugverkehr im Süden der USA für mehrere Stunden lahmlegte. Ein MD-11 -Frachtflug des Logistikunternehmens FedEx landete auf der Piste 26R nicht rechtzeitig und schoss über das Ende der Startbahn hinaus. Der Unfall geschah um 20:26 Uhr Ortszeit, was in der Schweiz der frühen Morgenstunde des 25. November entspricht. Der Vorfall hatte unmittelbare und weitreichende Konsequenzen für den internationalen Luftverkehr, insbesondere für Fluggesellschaften, die diesen Hub als Drehkreuz nutzen.

Kritischer Zwischenfall mit FedEx MD-11

Die genaue Ursache für das Ausschert des Flugzeugs ist nach wie vor ungeklärt, doch verfügbare Informationen deuten stark auf extreme Wetterbedingungen hin. Zu dem Zeitpunkt der Landung herrschte starker Regen, was dazu führte, dass die Piste nass war und die Haftung des Fahrwerks erheblich verringert wurde. Das betroffene Flugzeug vom Typ MD-11 blieb äußerlich weitgehend intakt, was auf die Robustheit der Konstruktion oder die Geschwindigkeit bei der Kollision hindeuten könnte. Dennoch mussten die operativen Maßnahmen sofort ergriffen werden, um weitere Unfälle zu verhindern.

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FedEx bestätigte in einer offiziellen Stellungnahme, dass der Flug von Memphis mit der Nummer 910 endete. Das Unternehmen betonte, dass die Crew unverletzt geblieben sei und dankbar für die sichere Evakuierung sei. Der 34 Jahre alte Frachter gehörte nicht zur Flotte der Swissair, obwohl es im November 2025 bereits einen Vorfall mit einem solchen Modell gab, als eine UPS-Maschine beim Start ein Triebwerk verlor. Dieser frühere Vorfall hatte zu einer vorübergehenden Grounding-Phase für diesen Flugzeugtyp geführt, doch die aktuellen Meldungen zeigen, dass die Maschine wieder im Dienst war.

Schwere Störungen im Flughafenbetrieb in Miami

Die unmittelbaren Folgen für den Flughafen Miami waren dramatisch. Drei der insgesamt vier Pisten mussten nach dem Unfall geschlossen werden, darunter die 2621 Meter lange Piste 26R, über die das FedEx-Flugzeug abgewichen war. Diese Schließung führte zu einer katastrophalen Überlastung des verbleibenden Betriebs. Statistiken des Livetrackingservices zeigten, dass am folgenden Tag, dem 26. November, 65 Prozent aller Flüge als verspätet gemeldet wurden. Von insgesamt 1232 Flugverbindungen wurden 66 Flüge annulliert, was einem Ausfall von etwa fünf Prozent entspricht.

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Die durchschnittliche Verspätungszeit summierte sich auf gut dreieinhalb Stunden, was den Flughafen zu einem der am stärksten betroffenen Orte in den USA machte. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, an dem die Reisetage um das US-amerikanische Dankesfest Thanksgiving begannen. Die Tage rund um dieses Fest gelten traditionell als eine der verkehrsreichsten Perioden im Jahr, was die Kapazitätsengpässe noch weiter verschärfte. Die Kombination aus schlechtem Wetter, technischem Defekt und hoher Auslastung führte zu einer Kettenreaktion, die den gesamten Hub destabilisierte.

Auswirkungen auf Swiss-Fluggäste und Sicherheitsstandards

Ein besonders betroffener Passagier war ein Flug der Swiss nach Zürich, der von diesem Chaos betroffen war. Die Boeing 777 der Swiss mit der Immatrikulation HB-JNA sollte ursprünglich um 1:50 Uhr Schweizerzeit abheben. Aufgrund der gesperrten Pisten und der allgemeinen Unordnung verzögerte sich der Abflug erheblich bis 4:33 Uhr. Das Flugzeug LX65 landete schließlich mit einer Verspätung von rund zwei Stunden in Zürich. An Bord befanden sich 238 Fluggäste, die mit den Unannehmlichkeiten ihrer verspäteten Ankunft konfrontiert waren.

Anja Beeler, die Mediensprecherin der Swiss, erklärte in einer Stellungnahme, dass das Unternehmen sich der Frustration der Gäste bewusst sei und sich für die späteren Ankünfte entschuldige. Sie betonte jedoch auch, dass die Einhaltung der gesetzlichen Flugdienst- und Ruhezeiten oberste Priorität habe. Die Crew der Swiss-Maschine konnte die maximal zulässige Arbeitszeit problemlos einhalten. Bei Beendigung des Einsatzes bestand noch ein zeitlicher Puffer von mehr als drei Stunden. Dies unterstreicht das Sicherheitskonzept der Fluggesellschaft, das sicherstellt, dass die Crew jederzeit voll einsatzfähig bleibt, unabhängig von den äußeren Störfaktoren am Boden.

Langfristige Ermittlungen und operative Folgen

FedEx hat angekündigt, eng mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um die genauen Umstände des Unglücks aufzuklären. Da die Ursache noch unklar ist, werden wahrscheinlich Datenlogger, Augenzeugenberichte und Wetterdaten analysiert, um festzustellen, ob technische Mängel, menschliches Versagen oder ausschließlich die extremen Wetterbedingungen für den Unfall verantwortlich waren. Die Öffentlichkeit und die Branche warten auf die Ergebnisse dieser Untersuchung, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

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Für die Betroffenen bleibt die Verspätung der Swiss-Flug LX65 ein prägendes Beispiel für die Fragilität globaler Lieferketten und Reisepläne. Während die Crew unverletzt blieb und die Passagiere sicher ankamen, verdeutlicht der Vorfall die Abhängigkeit des modernen Luftverkehrs von zuverlässigen Infrastrukturen und vorhersehbaren Wetterbedingungen. Die Sperrung von drei Pisten in einem so wichtigen Hub wie Miami zeigt, wie schnell sich lokale Störungen in massive globale Verzögerungen verwandeln können, besonders in der Hochsaison vor Thanksgiving.