Die US-Notenbank Federal Reserve hält die Leitzinsen angesichts von Energiekrise und Inflationssorgen stabil. Die mögliche Nominierung von Kevin Warsh als Fed-Chef durch Donald Trump sorgt für Besorgnis hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbank.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat sich angesichts der globalen Energiekrise , der anhaltenden Inflation ssorgen und der geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit der Situation im Iran , dazu entschieden, die Leitzinsen unverändert zu belassen.

Eine deutliche Mehrheit des Federal Open Market Committee (FOMC), dem geldpolitischen Entscheidungsgremium der Fed, stimmte dafür, die Zinssätze in der aktuellen Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent zu halten. Diese Entscheidung spiegelt die komplexe Lage wider, in der sich die US-Wirtschaft befindet: Einerseits besteht weiterhin ein erheblicher Inflationsdruck, andererseits droht eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, möglicherweise sogar eine Rezession, aufgrund der steigenden Energiepreise und der globalen Unsicherheit.

Die Fed befindet sich somit in einem schwierigen Dilemma, da sowohl die Bekämpfung der Inflation als auch die Unterstützung des Wirtschaftswachstums wichtige Ziele sind. Die Entscheidung, die Zinsen nicht zu erhöhen, wird von vielen Beobachtern als Signal gewertet, dass die Fed derzeit vorrangig die Stabilität des Finanzsystems und die Vermeidung einer unnötigen Belastung der Wirtschaft in den Vordergrund stellt. Neben der aktuellen Zinspolitik rückt die Frage der Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell immer stärker in den Fokus.

US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh als seinen Kandidaten für das Amt des Fed-Chefs vorgeschlagen. Diese Nominierung hat jedoch Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Federal Reserve und ihrer Glaubwürdigkeit ausgelöst. Experten befürchten, dass Warsh, der als ausgesprochener Kritiker der Fed bekannt ist und sich in der Vergangenheit gegen Zinserhöhungen ausgesprochen hat, die geldpolitischen Entscheidungen der Fed stärker politisch beeinflussen könnte. Trump selbst hat deutlich gemacht, dass er Warsh aufgrund seiner ablehnenden Haltung gegenüber Zinserhöhungen unterstützt.

Dies wirft die Frage auf, ob die Fed unter einem solchen Fed-Chef in der Lage wäre, unabhängig und objektiv zu agieren, insbesondere in Zeiten hoher Inflation. Die Unabhängigkeit der Zentralbank ist ein entscheidender Faktor für ihre Glaubwürdigkeit und ihre Fähigkeit, die Preisstabilität zu gewährleisten. Sollte die Fed den Eindruck erwecken, politisch beeinflusst zu sein, könnte dies das Vertrauen in die US-Währung und die US-Wirtschaft untergraben.

Die aktuelle Situation erinnert an frühere Phasen, in denen die Fed mit politischem Druck konfrontiert war, und unterstreicht die Bedeutung einer unabhängigen und transparenten Geldpolitik. Die jüngste Entscheidung der Fed reiht sich in eine Reihe von geldpolitischen Schritten ein, die das Gremium in den letzten Jahren unternommen hat. Im Jahr 2025 hatte die Fed angesichts der Sorge um den Arbeitsmarkt dreimal die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte gesenkt.

Im Laufe dieses Jahres gab es dann zwei Sitzungen, in denen keine Änderungen an den Zinsen vorgenommen wurden. Die aktuelle Zinspause wird von Ökonomen als Reaktion auf die unsichere Weltlage und die anhaltend hohe Inflation interpretiert. Lena Dröger vom Kiel Institut für Weltwirtschaft betonte, dass der Ölpreisschock keine andere Wahl lasse, als die Zinsen unverändert zu belassen.

Die Erwartungen der Ökonomen gehen davon aus, dass im Laufe des Jahres allenfalls eine leichte Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,25 bis 3,5 Prozent möglich ist. Entscheidend für diese Entwicklung wird sein, wie sich die Lage im Iran weiterentwickelt und welche Rolle Kevin Warsh im Falle seiner Bestätigung als Fed-Chef spielen wird. Stephan Bales von der Förderbank KfW warnte davor, dass die Glaubwürdigkeit und die Erwartungsteuerung der Fed in Zeiten steigender Inflation von entscheidender Bedeutung sind.

Die heutige Sitzung des FOMC war der letzte Zinsentscheid unter der Führung von Jerome Powell. Der nächste Termin ist für den 17. Juni angesetzt. Sollte bis Mitte Mai keine Einigung über Powells Nachfolge erzielt werden, hat Powell signalisiert, dass er bereit wäre, sein Amt zumindest vorübergehend weiterzuführen.

Seine langfristige Zukunft bei der Fed bleibt jedoch ungewiss, da er möglicherweise auch als einfaches Vorstandsmitglied weiterhin in der Zentralbank tätig sein könnte. Ob er dies angesichts der Kritik von Trump in Betracht ziehen wird, ist fraglich





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federal Reserve Leitzinsen Inflation Jerome Powell Kevin Warsh US-Wirtschaft Energiekrise Iran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kann die US-Seeblockade den Iran in die Knie zwingen?Mit einem dritten Flugzeugträger im Nahen Osten verstärken die USA ihre Seestreitkräfte vor dem Iran.

Read more »

Unterschriftensammlung für Mobilitätsbon-Initiative gestartetDie Organisation Umverkehr hat am Dienstag die Unterschriftensammlung für die Mobilitätsbon-Initiative gestartet.

Read more »

Fed und EZB: Warum Christine Lagarde es diese Woche schwerer hat als Jerome PowellDie Blockade der Strasse von Hormus verteuert Energie massiv und schürt Stagflationsängste. Während in den USA ein stabiler Arbeitsmarkt Halt gibt, droht der Eurozone eine Abwärtsspirale.

Read more »

VAE treten der OPEC bei, Zinsängste nehmen zuDie Vereinigten Arabischen Emirate verlassen die OPEC. Gleichzeitig wachsen die Sorgen hinsichtlich steigender Zinsen, ausgelöst durch geopolitische Spannungen im Iran und die Unsicherheit über die Rentabilität von KI-Investitionen. Die Entscheidungen der Notenbanken und der Wechsel an der Fed-Spitze stehen im Fokus.

Read more »

Revolution vermeiden: Die Mode-Influencerin, die Putin die Wahrheit sagtEin virales Instagram-Video bringt den weitverbreiteten Unmut der Russen ans Licht.

Read more »

Fed-Entscheid: Zukunft von Powell ist wichtigere Frage als Höhe der LeitzinsenJerome Powell steht vor seiner vermutlich letzten Pressekonferenz als Fed-Chef. Politische Spannungen werfen weiter Fragen auf.

Read more »