Kritik an FDP und SVP: Die Argumente gegen die 13. AHV-Rente und für das Rentenalter seien irreführend. Ein Blick auf die politischen Ziele.

Im laufenden Abstimmungskampf um die Einführung der 13. AHV-Rente werden Argumente verbreitet, die aus demokratischer Sicht als bedenklich eingestuft werden. Die bürgerlichen Parteien Freisinnig-Demokratische Partei und Schweiz erische Volkspartei setzen sich gegen die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer ein, die speziell für die Finanzierung der zusätzlichen Rentenleistung vorgesehen ist. Die Stimmbevölkerung wird Ende des Monats über diese Vorlage entscheiden müssen, doch dieartikulierten Begründungen der Opposition stoern auf Unverständnis.

Irreführende Argumentation der Opposition

Die Freisinnig-Demokratische Partei und die Schweizerische Volkspartei führen an, die Mehrwertsteuer sei unsozial, da sie die breite Bevölkerung treffe. Zudem wird behauptet, die politische Linke habe dies früher selbst wiederholt, sei nun aber anderer Meinung. Dieser Wandel der Meinung ist real, wird jedoch in seiner Motivation falsch dargestellt. Die Linke unterstützt die Steuererhöhung, weil Nahrungsmittel und Medikamente von der Erhöhung ausgenommen sind, was soziale Härten abfängt. Die Kritik an der Steuer ist somit ein Mittel, um die eigentlichen Ziele der bürgerlichen Parteien zu verschleiern.

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Versteckte Ziele und finanzielle Realität

Hinter der ablehnenden Haltung gegenüber der Mehrwertsteuer verbirgt sich das tatsächliche Ziel der bürgerlichen Parteien: die Erhöhung des Rentenalters. Die FDP und die SVP streben eine Finanzierung der AHV durch Sparmassnahmen an, die Vermögende stärker in die Pflicht nehmen würden. Dabei sind die privaten Vermögen, die zu fast der Hälfte dem reichsten Prozent der Bevölkerung gehören, seit 2000 um 56 Prozent gestiegen. Eine Behauptung, dass die AHV kein zusätzliches Geld brauche, widerspricht offiziellen Zahlen und gilt als unwahr.

Ablehnung alternativer Finanzierungsmodelle

Andere Modelle wurden von der Politik bereits verworfen. Die Mitte-Partei wies auf die Möglichkeit einer Steuer auf Finanztransaktionen hin, während SP und Gewerkschaften die Finanzierung durch eine Erhöhung der Lohnprozente vorsahen. Dies hätte Unternehmen und Grossverdienerinnen in die Pflicht genommen. Die bürgerlichen Parteien lehnten diese Optionen ab, um die Alternative, die Erhöhung des Rentenalters, durchzusetzen. Viele FDP-Wähler begrüsten solche Ansätze, doch die Parteiführung ignorierte diese Signale zugunsten der eigenen Agenda.

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Demokratische Defizite im Abstimmungskampf

FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher bekräftigt im Interview, dass sie die 13. AHV-Rente ablehnt, um das Rentenalter zu erhöhen. Sie gibt zu, dass die Mehrwertsteuer nur deshalb abgelehnt wird, weil dies die einzige Chance ist, die Finanzierung zu verhindern. Gleichzeitig wird die Rentenaltererhöhung verklausuliert als 'strukturelle Reform' bezeichnet, um direkte Konfrontation zu vermeiden. Am selben Tag 2024 verwarf das Stimmvolk eine Initiative für ein höheres Rentenalter klar, doch der Druck steigt nun durch die Ablehnung der Finanzierung.

Auswirkungen und zukünftige Konsequenzen

Ob mit Absicht oder nicht: Die Ablehnung der 13. AHV-Rente führt die Alterskassen in die roten Zahlen. Dies schafft den Druck, der von FDP und SVP gewünscht wird, um eine Erhöhung des Rentenalters durchzusetzen. Die Hoffnung, ein Nein könne Platz für eine sozialere Finanzierung machen, ist illusorisch. Stattdessen droht das Stimmvolk, die vom Parlament bereits abgelehnte Erhöhung des Rentenalters indirekt zu akzeptieren, wenn die AHV ins Minus rutscht. Dies untergräbt die demokratische Entscheidung von 2024 und stellt die Legitimität des aktuellen Abstimmungskampfs in Frage.