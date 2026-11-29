Die FDP Steffisburg muss einen Sitz im Gemeinderat abgeben, hält aber vier Mandate im Grossen Gemeinderat. Koni Moser verabschiedet sich mit Blick auf Erfolge und zukünftige Projekte.

Bei den jüngsten Wahlen in der Gemeinde Steffisburg im Kanton Bern hat die Freisinnig-Demokratische Partei (FDP Steffisburg) einen Sitz im Gemeinderat verloren. Gleichzeitig gelang es der Partei jedoch, ihre vier Sitze im Grossen Gemeinderat erfolgreich zu halten. Dieser Wahlausgang markiert einen Wechsel in der lokalen Representierung, auch wenn die politische Ausrichtung der Partei weiterhin präsent bleibt.

Generationenwechsel und Wahlresultat analysiert

Die FDP Steffisburg bedankt sich öffentlich bei allen Gewählten und wünscht ihnen viel Erfolg und Tatkraft für den künftigen Fortschritt in Steffisburg. Die Partei trat mit dem Leitgedanken "Die Zukunft beginnt JETZT!" an und hat den Generationenwechsel aktiv gestaltet, indem sie zahlreiche engagierten jungen Mitgliedern die Möglichkeit zur Mitwirkung bot. Dieser Schritt diente dazu, sich für die Zukunft der Gemeinde breit aufzustellen.

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Trotz des Verlustes eines Gemeinderatsmandats blickt die Partei nach vorne und bewahrt ihre Basis im Grossen Gemeinderat. Die Analyse des Wahlergebnisses zeigt, dass die Strategie der jüngeren Ausrichtung anerkannt wurde, auch wenn ein Sitz nicht verteidigt werden konnte. Die Partei bleibt somit ein wichtiger Akteur in der lokalen Politik.

Erfolge der letzten Legislaturperiode

Nach einer ersten internen Analyse blickt die FDP mit Stolz auf die Leistungen ihres Gemeinderats und des Departementsvorstehers Finanzen und IT, Koni Moser, zurück. In der vergangenen Legislatur konnten wichtige Projekte erfolgreich umgesetzt werden, die die Grundlage für die weitere Entwicklung Steffisburgs legten.

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Zu den besonderen Errungenschaften zählen der Neubau der Sportanlage, die Schuldenfreiheit der Gemeinde sowie eine markante Reduktion des Investitionsstaus. Zudem wurde die IT-Strategie erfolgreich umgesetzt, was die Basis für die aktuell laufende Auslagerung des Rechenzentrums bildete. Diese Meilensteine unterstreichen die fachliche Kompetenz des Departements.

Rückblick von Koni Moser und Danksagungen

Koni Moser bezeichnet die vergangenen Jahre als interessant, lehrreich und gleichzeitig fordernd. Er äussert Bedauern darüber, dass er Projekte wie den zeitnahen Neubau beziehungsweise die Sanierung der Turn- und Sporthalle nicht mehr selbst weiterführen kann, obwohl dafür bereits wichtige Grundlagen geschaffen wurden. Moser bleibt der Gemeinde Steffisburg jedoch als Privatperson verbunden.

Besonders dankbar ist Koni Moser für die Zusammenarbeit mit dem Team Finanzen und IT. Unter der Leitung von Monika Finger sei ein hochkompetentes und motiviertes Team entstanden, das für die zukünftigen Herausforderungen hervorragend aufgestellt ist. Monika Finger und dem gesamten Team gebührt sein aufrichtiger Dank für die geleistete Arbeit und den professionellen Zusammenhalt.

Zukunft von Koni Moser und neue Schwerpunkte

Koni Moser bedankt sich zudem bei den Bürgerinnen und Bürgern von Steffisburg für das entgegengebrachte Vertrauen, bei den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung für die konstruktive Zusammenarbeit sowie bei den zahlreichen KMU und Industrieunternehmen für den regelmässigen Austausch und die Unterstützung in den vergangenen Jahren.

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Für seine persönliche Zukunft plant Moser, vermehrt Zeit für die Familie sowie für seine beiden Unternehmen einzusetzen. Zudem möchte er die Arbeiten und Gedanken des Steffisburger Unternehmers Hans Rychiger weiter vertiefen und diese mit dem Zukunftsthema "Finanzielle Resilienz für Gemeinden und Betriebe" zu einem praxisorientierten Guide weiterentwickeln.

Weiteres Engagement für Steffisburg

Auch künftig wird Koni Moser in Steffisburg anzutreffen sein und freut sich auf inspirierende Gespräche bei einem Espresso mit den Bürgerinnen und Bürgern. Trotz der Wahlniederlage blickt die FDP Steffisburg optimistisch nach vorne und will sich weiterhin mit Überzeugung für ihre zentralen Anliegen einsetzen.

Zu diesen zentralen Anliegen zählen hohe Lebensqualität, ein starkes Bildungsangebot, attraktive Rahmenbedingungen für Gewerbe und Wirtschaft sowie eine nachhaltige und verantwortungsvolle kommunale Finanzen. Die Partei bleibt somit ein engagierter Partner für die Zukunft der Gemeinde Steffisburg.