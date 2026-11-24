Die Berner FDP sammelt Unterschriften für eine Verfassungsinitiative. Ziel ist eine verbindliche Reduktion der Einkommenssteuern um mindestens 20 Prozent für alle Privatpersonen im Kanton.

Die Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Bern hat am Mittwoch ihre umfassende Steuerinitiative mit dem Titel Weniger Steuern - Mehr fürs Leben offiziell lanciert. Der Startpunkt der öffentlichen Unterschriftensammlung befindet sich auf dem Berner Rathausplatz, wo Parteivertreter die Bevölkerung direkt zum Engagement aufrufen. Die zentrale Forderung der Kampagne sieht eine drastische Reduktion der kantonalen Steuerlast vor, die spezifisch für alle natürlichen Personen im gesamten Staatsgebiet gelten soll.

Verankerung von Mindestreduktion in der Verfassung

Der Kern der Initiative besteht aus der Forderung, die geplante Entlastung fest in der Kantonsverfassung von Bern zu verankern. Das überparteilich getragene Begehren verlangt eine obligatorische Absenkung der kantonalen Abgaben um mindestens 20 Prozent. Durch diese verfassungsrechtliche Fixierung erhalten der Berner Regierungsrat sowie der Grosse Rat einen verbindlichen gesetzlichen Auftrag zur Umsetzung des Steuerverbrauchs. Dies soll verhindern, dass künftige Regierungen die Steuerpolitik wieder auf das alte Niveau zurücksetzen.

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Start der Sammlung mit 15000 benötigten Stimmen

Die offizielle Sammelperiode für die notwendige Unterschriftensammlung begann am 25. November und erstreckt sich über eine Dauer von sechs Monaten. Für das Zustandekommen der Volksinitiative sind laut Parteiauskunft 15'000 gültige Unterschriften der stimmberechtigten Bevölkerung erforderlich. Die FDP Kanton Bern betont, dass es sich um eine ernstzunehmende politische Herausforderung handelt, die eine breite Unterstützung in der Bevölkerung benötigt, um ihre Forderungen auf die politische Agenda zu setzen.

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Argumentation zur hohen aktuellen Steuerlast

Die Partei begründet ihren Schritt mit der Tatsache, dass der Kanton Bern im schweizweiten Vergleich aktuell die dritthöchsten Einkommenssteuern aller Kantone erhebt. Parteipräsidentin und Grossrätin Sandra Hess erklärte deutlich, dass keine Steuersenkungen in homöopathischen Dosen gewünscht seien. Sie forderte eine definitive Schubumkehr in der Finanzpolitik, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu erhalten. Fraktionspräsident Carlos Reinhard wies zusätzlich darauf hin, dass steuerlich unattraktive Bedingungen den Kanton für ausgebildete Fachkräfte unattraktiv machen könnten.

Umfassende Entlastung aller Personengruppen

Die vorgesehene Steuerentlastung zielt nicht nur auf eine spezifische Einkommensgruppe ab, sondern gilt für sämtliche natürlichen Personen im Kanton. Dies umfasst eine breite Palette von Steuerzahlern, beginnend bei regulären Angestellten und Selbstständigen, über Familienhaushalte bis hin zu Personen im Ruhestand. Die FDP argumentiert, dass eine umfassende Absenkung der Steuern allen Bürgern zugutekommen wird und somit die Kaufkraft im Kanton Bern insgesamt stärkt.