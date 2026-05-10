Die FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat fordert eine politische Aufarbeitung der Missstände am Zürcher Universitätsspitalsorgt, möglicherweise mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK).

FDP fordert politische Aufarbeitung der Missstände am Zürcher Universitätsspitalsorgt weiter für politische Diskussionen. Die FDP -Fraktion im Zürcher Kantonsrat fordert eine umfassende politische Aufarbeitung – notfalls mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission ( PUK ), wie die " berichtet.

Für die FDP ist unklar, wer über die problematischen Eingriffe mit experimentellen Herzimplantaten informiert war und weshalb über Jahre nicht eingegriffen wurde. SP und SVP sehen derzeit hingegen keinen Bedarf für eine PUK. Die SP verweist dem Bericht nach auf frühere parlamentarische Untersuchungen und bereits umgesetzte Massnahmen. Die SVP fordert stattdessen Antworten zu den strafrechtlichen Ermittlungen.

Im Zentrum stehen dabei Fragen, weshalb frühere Verfahren eingestellt wurden und ob strafrechtlich relevante Vorgänge zu wenig konsequent verfolgt wurden. Ein Bericht bestätigte schwere Mängel in der Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich unter dem früheren Klinikchef Francesco Maisano. In den sechs Jahren seiner Leitung starben statistisch gesehen etwa 70 Patienten zu viel. Die Klinik hat 24 Fälle bei der Justiz gemeldet und entschuldigt sich bei den Betroffenen.

Zusätzlich gibt es Berichte über unangemessene Implantate und eine mangelhafte Patientenversorgung. Die Taskforce fordert Massnahmen zur Verbesserung, doch die Aufarbeitung der Missstände hätte bereits früher beginnen sollen





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