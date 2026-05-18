FDP fordert Anpassungen von städtischen Klimavorschriften

Die FDP Luzerner Stadtvertretung hat mehrere Vorstössen eingereicht, um die städtischen Klimavorschriften an jene des Kantons anzuschließen. Der Stadtrat hält diese Forderung jedoch wenig, da er in den nun vorliegenden Vorstossantworten schreibt.

Mit mehreren Vorstössen will die FDP städtische Klimavorschriften an jene des Kantons anpassen. Der Stadtrat hält dies jedoch wenig, da er in den nun vorliegenden Vorstossantworten schreibt.

Die Stadt hat mehrere Klimaschutzmassnahmen in der Arbeit oder im Kraft, wie beispielsweise eine Verpflichtung zur Realisierung von Solaranlagen auf Dächern oder ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen. Die FDP fordert nun mittels Motionen, dass die Stadt ihre Bauvorschriften an jene des Kantons anpasst, das jedoch der Stadtrat lehnt ab. Der Stadtrat betont die Vorteile von Gestaltungsplänen und die Förderung des Verdichtungsbaus und des gemeinnützigen Wohnungsbaus





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