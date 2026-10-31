FDP Bern nominiert Sandra Hess für Ständeratswahl 2027

Die FDP Bern hat Sandra Hess am Mittwoch in Huttwil für die Ständeratswahl 2027 nominiert. Die Kantonalpräsidentin setzte sich mit 52 zu 31 Stimmen gegen Andreas Wyss durch.

Die FDP Bern hat ihre Kantonalpräsidentin Sandra Hess für die Ständerat swahl im Herbst 2027 nominiert. Die Delegierten entschieden sich am Mittwoch in Huttwil mit 52 zu 31 Stimmen für die 54-Jährige und gegen Andreas Wyss, Grossrat und Gemeinderatspräsident von Kirchberg. Hess soll der Partei erstmals seit 2003 wieder einen Sitz im Ständerat sichern.

Entscheidung der Delegierten in Huttwil

Die Parteileitung hatte beide Kandidaturen auf Empfehlung der Findungskommission vorgeschlagen. In der Abstimmung erhielt Hess 52 Stimmen, während 31 Delegierte für Wyss votierten. Mit der Nomination der Kantonalpräsidentin verfolgt die FDP das Ziel, wieder eine ungeteilte bürgerliche Standesstimme für den Kanton Bern zu erreichen. Derzeit vertreten Werner Salzmann von der SVP und Flavia Wasserfallen von der SP den Kanton Bern im Ständerat.

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Sandra Hess: Politische Erfahrung und frühere Kandidatur

Sandra Hess gehört seit 2018 dem Grossen Rat an und präsidiert seit 2023 die Kantonalpartei. Sie war bereits bei den Ständeratswahlen 2023 angetreten und erreichte damals den vierten Platz. Nun soll sie mit ihrer Erfahrung als Kantonalpräsidentin und Grossrätin den Sitz für die FDP zurückgewinnen. Die Partei setzt darauf, mit Hess eine geeinte bürgerliche Vertretung im Ständerat zu etablieren.

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Ausgangslage und Zielsetzung der FDP Bern

Die Berner FDP strebt mit der Nomination von Sandra Hess einen Sitzgewinn im Ständerat an. Seit 2003 konnte die Partei keinen Ständeratssitz mehr für den Kanton Bern erringen. Die aktuelle Vertretung besteht aus Werner Salzmann (SVP) und Flavia Wasserfallen (SP). Mit Hess als Kandidatin will die FDP wieder eine ungeteilte bürgerliche Standesstimme erreichen und ihre Position im Kanton stärken.