FDP Aarau wählt Emmi in Suhr für Generalversammlung 2026 aus

Die FDP Aarau hat das Unternehmen Emmi in Suhr für ihre Generalversammlung 2026 ausgewählt. Die Mitglieder erhielten einen Einblick in den Betrieb und besichtigten den Standort vor Ort. Im politischen Teil wurde die VERAS-Vorlage vorgestellt und die Bedeutung für die Region unterstrichen.

Für ihre Generalversammlung 2026 hatte die FDP Aarau das Unternehmen Emmi in Suhr ausgewählt. Ein Programmpunkt war die Nominierung für die Regierungsratswahlen in Suhr durch.

Vor dem statutarischen Teil erhielten die Mitglieder im Rahmen einer Führung einen Einblick in den Betrieb und besichtigten den Standort vor Ort. Die Gruppe von Bernhard Brönnimann und Sascha Baumann wurde vorgestellt, ging es weiter mit der Besichtigung des ganzen Areals und dem Rundgang im Betrieb. Im statutarischen Teil behandelten die Mitglieder anschliessend die ordentlichen Traktanden, darunter den Jahresbericht 2025, die Jahresrechnung mit Revisionsbericht, die Wahlen des Vorstands sowie das Budget 2027.

Auch das Forum Aargau wurde vorgestellt und weitere aktuelle Fragen wurden besprochen. Die Versammlung wurde geleitet von Bezirksparteipräsident Rainer Lüscher und verlief in konstruktiver und engagierter Atmosphäre. Im politischen Teil stellte Grischa Ruprecht, Gemeinderat Suhr, die VERAS-Vorlage vor und unterstrich deren Bedeutung für die Region. Als Vorteile wurden insbesondere ein überzeugendes Gesamtverkehrskonzept für den Raum Suhr, die Entflechtung von Schiene und Strasse sowie zusätzliche Kapazitäten für den öffentlichen Verkehr, den Fuss- und Veloverkehr und den motorisierten Individualverkehr genannt.

Die Verwaltungsbremse-Initiative der Jungfreisinnigen, vorgestellt durch Pascal Schade, Vertretung der Jungfreisinnigen im Bezirksvorstand, will das Wachstum der Bundesverwaltung an das Medianlohnwachstum koppeln und damit zu mehr Effizienz, weniger Bürokratie und einer besseren Balance zwischen Staat und Wirtschaft beitragen





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