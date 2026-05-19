FCZ trennt sich von drei Spielern, YB-Spieler Wüthrich und Monteiro fehlen länger

Der FCZ trennt sich zum Saisonende von Matthias Phaëton, Nelson Palacio und Ivan Cavaleiro. Phaëton und Palacio kehren zu ihren Stammvereinen ZSKA Sofia und Real Salt Lake zurück, Cavaleiro sucht eine neue Herausforderung im Ausland. Für die Young Boys endet die abgelaufene Saison in der Super League bitter, Gregory Wüthrich und Joël Monteiro fehlen aufgrund von Verletzungen mehrere Wochen.

Der FCZ trennt sich zum Saisonende von drei Spielern. Matthias Phaëton und Nelson Palacio kehren nach einjährigen Leihgeschäften zu ihren Stammvereinen ZSKA Sofia beziehungsweise Real Salt Lake zurück.

Ivan Cavaleiro sucht eine neue Herausforderung im Ausland. Phaëton absolvierte während seiner Zeit beim FCZ 27 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Tore. Palacio kam während seiner einjährigen Leihe auf 34 Einsätze im Trikot des Stadtklubs. Cavaleiro brachte es seit Februar in 13 Partien auf drei Treffer.

Wüthrich und Monteiro fehlen YB länger Für zwei Spieler der Young Boys endet die abgelaufene Saison in der Super League bitter. Gregory Wüthrich und Joël Monteiro werden den Bernern aufgrund von Verletzungen mehrere Wochen fehlen. Die beiden verletzten sich am vergangenen Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel gegen Sion (3:3). Innenverteidiger Wüthrich erlitt bei einem Zusammenstoss mit einem Gegenspieler in den Startminuten eine Gehirnerschütterung sowie einen Nasenbeinbruch.

Monteiro zog sich ebenfalls in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung eine Muskelverletzung zu





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