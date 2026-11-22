Der FC Zürich trifft im Letzigrund auf den FC St.Gallen. Analyse der Startelfe, Formkurven und Tabellenkonstellation vor dem Topspiel.

Im Letzigrund trifft der FC Zürich auf den FC St.Gallen in einem entscheidenden Duell der Schweizer Super League. Ein Sieg für den FCZ würde den Klub an den Ostschweizern vorbeiziehen lassen und ihn auf den vierten Tabellenrang vorsehen. Die Partie findet unter nassen Bedingungen statt, da es in Zürich stark regnet, was die technischen Anforderungen an beide Mannschaften erhöht. Dennoch erwartet die Zuschauer eine intensiv geführte und körperlich harte Begegnung.

Schiedsrichter und Offizielle leiten das Duell

Der Schiedsrichter Alessandro Dudic pfeift das Spiel und wird von den Linienrichtern Leroy Hartmann sowie Christophe Loureiro unterstützt. Als vierter Offizieller ist Hajrim Qovanaj im Einsatz, um den Ablauf des Spiels zu überwachen. Im Videobehelf (VAR) fungiert Michèle Schmölzer als leitende Instanz, unterstützt von Jonathan Jaussi. Diese Konstellation sorgt für eine strenge Kontrolle der Spielregeln, insbesondere bei umstrittenen Situationen im Strafraum.

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Startaufstellung des FC St.Gallen im 3-1-4-2 System

Trainer Enrico Maassen vertraut bei dieser Partie auf dieselbe Startelf, die bereits zum deutlichen 5:0-Sieg gegen den FC Lugano führte. Der FC St.Gallen wird in einem taktischen 3-1-4-2-System auflaufen, um die Defensive zu stabilisieren. Mehrere Spieler sind weiterhin verletzt und stehen dem Kader nicht zur Verfügung. Dazu gehören Ambrosius, Besio, Neziri, Weibel und Witzig. Diese Ausfälle zwingen Maassen zu einer engen Auswahl im Angriff und im Mittelfeld.

Geschichte und Statistiken der direkten Duelle

Die beiden Vereine haben in der Vergangenheit bereits 186 Mal gegeneinander gespielt. Dabei dominierte der FC Zürich mit 84 Siegen, während der FC St.Gallen 63 Partien gewann. 39 Begegnungen endeten unentschieden. In der aktuellen Saison gewann der FC St.Gallen das erste Duell mit 2:1. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Form: Die Ostschweizer gewannen sechs der letzten acht Direktbegegnungen. Der FC Zürich holte sich nur zwei Siege in diesem Zeitrahmen, was die psychologische Barriere für die Zürcher erhöht.

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Offensive Statistiken: Schüsse versus Tore

Ein Vergleich der offensive Statistiken zeigt interessante Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften. Der FC St.Gallen gibt durchschnittlich 19 Schüsse pro Spiel ab, was der höchste Wert in der gesamten Liga ist. Der FC Zürich kommt hingegen nur auf 13 Abschlüsse pro Partie. Trotz dieser Diskrepanz bei den Schüssen liegen die Zürcher vorne: Mit 25 erzielten Toren haben sie einen Treffer mehr vorzuweisen als die Ostschweizer, die eine effizientere Abschlusssicherheit beweisen müssen.

Formkurve und Auswärtsschwächen des FC St.Gallen

Seit der neunten Runde sammelte der FC St.Gallen zwölf Punkte, was mit den Ergebnissen von FC Lugano und BSC Young Boys gleichzieht. In den letzten fünf Spielen kassierten die Ostschweizer nur vier Gegentore, was die geringste Ausbeute in der Liga ist. Dennoch hat der FC St.Gallen in den letzten sechs Auswärtsspielen dreimal verloren. Dieses Ergebnis ist höher als die gesamte Anzahl der Auswärtsniederlagen in der vorangegangenen Saison, was ein kritisches Problem im Gastspiel darstellt.

Letzte Erfolge und Kontext des Lugano-Sieges

Der FC St.Gallen zeigt trotz der Auswärtsschwäche eine positive Formkurve. Nach einem 2:1-Sieg gegen den Servette FC gewann der Klub vor der Nationalpause mit 5:0 gegen Tabellenführer FC Lugano. Dieser Sieg war jedoch contextualisiert, da Ajeti von Lugano früh die rote Karte sah und der FC St.Gallen lange in numerischer Überzahl spielte. Insgesamt gewann der FC St.Gallen vier seiner letzten fünf Ligaspiele und erlitt nur eine Niederlage, was die Motivation für das Spiel in Zürich erhöht.