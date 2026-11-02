FCZ besiegt YB 5:3 - Jokanovic wartet weiterhin auf Sieg

FC Zürich gewinnt 5:3 bei YB. Der FC Basel Trainer Jokanovic sucht noch immer den Liga-Erfolg. Details zum Drama um Basel und Lugano.

Der FC Zürich hat am Sonntag bei Young Boys Bern mit 5:3 gewonnen und damit eine der überraschendsten Leistungen der laufenden Schweizer Super League abgeliefert. Die Berner Mannschaft, die als eines der besten Offensivteams der Liga galt, fiel nach der Halbzeitpause dramatisch zurück. Parallel dazu bleibt der FC Basel unter Trainer Slavisa Jokanovic weiterhin ohne Sieg in der Liga, was die Frage nach der Zukunft und den Ansprüchen des Traditionsvereins aufwirft. Diese Ergebnisse haben die Tabelle neu geordnet und zeigen die aktuelle Unsicherheit in der Spitzengruppe.

Dramatische Wende bei Young Boys

Young Boys startete stark in das Spiel und schien die Kontrolle zu haben. Nach der Pause zeigte die Mannschaft jedoch keine ähnliche Leistung mehr und kassierte vier Tore in Folge. Es war ein starker Auftritt von Mischa, der den Sieg feierte und die Situation aus seiner Perspektive beschrieb. Er verglich den Aufritt der Berner mit einem Absturz von einem Bären zu einem Gummibärchen.

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Experten sind sich einig, dass das aktuelle YB-Kader offensiv sehr stark ist und enormen Spaß beim Zuschauen macht. Dennoch bleibt unverständlich, warum es zu diesem massiven Leistungsabfall kam. Es wird hofft, dass diese 45 Minuten ein isolierter Unfall sind und nicht die Norm für die kommende Zeit darstellen.

Umfangreiche Debatten um das Schiedsrichter-Team

Einer der Hauptgründe für den Spielverlauf wurde in den Wechseln nach der Stunde gesehen. Die Eingriffe für Lauper, Virginius und Fassnacht prägten das Spielbild danach nicht im positiven Sinne. Allerdings wurde auch Schiedsrichter Urs Schnyder stark kritisiert. Ihm wurde vorgeworfen, seine Linie nicht konsequent bei beiden Teams durchgezogen zu haben.

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Ein weiterer Kontroversepunkt war die Tat von Emmanuel Umeh gegen Armin Gigovic. Viele Beobachter waren der Ansicht, dass Umeh des Platzes verweisen hätte müssen. Der Umgang mit dem VAR-System wurde als weitere Quelle der Frustration empfunden. Diese debatten zeigen, wie sehr Details das Vertrauen in die Schiedsrichter prägten.

FC Basel unter Druck ohne Sieg

Während der FCZ jubelte, war die Stimmung beim FC Basel gedämpft. Der Wechsel des Trainers hatte sich bisher noch nicht in Punkten niedergeschlagen. Trainer Slavisa Jokanovic sieht jedoch erste kleine Entwicklungen, auch wenn die Probleme bestehen bleiben. Die Mannschaft kämpfte gegen den FC Luzern, konnte den Sieg aber nicht erzwingen.

Die Ansprüche im Verein scheinen gesunken zu sein. Eine Platzierung in den Top 6 wird fast als Erfolg gewertet. Dies liegt am schlechten Saisonstart. Jokanovic hat jedoch noch Zeit, um sein Team zu stabilisieren. Er muss einige Positionen, wie etwa die der Aussenverteidiger, neu überdenken. Tsunemoto ist in der Hierarchie abgerutscht, was für Fragen sorgt.

Spannende Spiele im unteren Tabellenbereich

Neben den großen Teams gab es andere aufregende Begegnungen. Lausanne verlor trotz eines 4:1-Halbzeitfuehrungs einen klaren Sieg gegen Thun. Diese Leistung ist typisch für einen Absteiger. Thun hingegen zeigte eine beeindruckende Moral, was in der unteren Tabellenhälfte wichtig ist.

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Der FC Vaduz spielte Remis gegen Grasshoppers. Für die Hopper ist der Punkt nur halb so viel wert, da direkte Konkurrenten nicht geschlagen wurden. Sion verpasste gegen den FC Luzern einen wichtigen Sieg durch eigene Fehler. Diese Ergebnisse machen die Tabelle offen und zeigen, dass keine Mannschaft sicher ist.