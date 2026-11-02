FCZ besiegt BSC Young Boys 5:3 Umeh Emmanuel trifft Armin Gigovic

Der FCZ gewinnt mit 5:3 bei den Young Boys. Stürmer Umeh Emmanuel trifft doppelt und spielt trotz Konflikt weiter. Ein skurriles Spielende.

Im Wankdorf-Stadion in Bern hat der FCZ die Young Boys mit einem deutlichen 5:3-Sieg besiegt. Damit kassieren die Berner ihre erste Saisonniederlage in der aktuellen Spielzeit. Das Begegnung war von Anfang an hochspannend und endete mit einem umstrittenen Vorfall sowie einem spektakulären Abschluss, der für viel Gesprächsstoff sorgte.

Konflikt im Wankdorf

In der Schlussphase des Spiels kam es zu einer unangenehmen Szene zwischen den Teams. Der FCZ-Stürmer Umeh Emmanuel trifft den YB-Spieler Armin Gigovic mit dem Arm im Gesicht. Dabei schlägt Emmanuel seinen Arm um den Nacken des Berners, wodurch dieser direkt ins Gesicht trifft. Gigovic fällt daraufhin zu Boden.

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Trotz der körperlichen Annäherung und des Treffers im Gesicht darf Umeh Emmanuel weiterspielen. Die Schiedsrichter zeigen keine Karte und unterbrechen das Spiel nicht. Dieser Entscheid stösst bei den Verantwortlichen und Fans der Young Boys auf Unverständnis. Normalerweise wären derartige Aktionen streng zu ahnden, doch in diesem Fall bleibt das Spiel einfach weitergehen.

Zwei Tore für den FCZ

Umeh Emmanuel bringt den FCZ bereits in der 26. Minute mit 2:1 in Führung. Sein zweiter Treffer fällt in der Nachspielzeit, nachdem er im Zweikampf mit Gigovic nicht disqualifiziert wurde. Emmanuel schiesst den Deckel auf den 5:3-Endstand. Damit ist er der entscheidende Akteur für den Auswärtserfolg seines Teams.

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Der Sieg gegen den direkten Konkurrenten ist ein wichtiger Schritt für den FCZ. Die Young Boys hatten in dieser Saison noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Der Punktverlust in Bern markiert daher einen Wendepunkt in der Tabelle und zeigt, dass kein Team sicher ist.

Schlechte Leistung der Young Boys

Verteidiger Cédric Zesiger erklärt gegenüber blue, dass die Young Boys von A bis Z eine schlechte Leistung gezeigt haben. Besonders in der zweiten Halbzeit verliert YB den Faden. Die Defensive war nicht in der Lage, die Angriffe des FCZ effektiv zu stoppen. Fehler im eigenen Zentrum führten zu einfachen Toren für die Zürcher.

Ein weiterer Faktor war die Abwesenheit von Joao Paulo Fernandes. Der Spieler hatte gegen St.Gallen nach einer VAR-Intervention die rote Karte gesehen. Der Verband räumte später ein, dass der Entscheid falsch war. Dennoch fehlt Fernandes zwei Spiele, auch gegen den FCZ. Dies schwächt die Offensive der Young Boys deutlich.

Historische Bedeutung

Der Sieg des FCZ ist historisch relevant, da er die erste Niederlage der Young Boys in dieser Saison bedeutet. Die Berner waren lange Zeit als das Team mit der besten Bilanz wahrgenommen worden. Jetzt müssen sie ihre Strategie überdenken.

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Die Szene mit Umeh Emmanuel wird in den Medien diskutiert. Viele Experten fragen sich, warum die rote Karte in diesem Fall ausblieb. Es gibt unterschiedliche Interpretationen zur Härte des Einwirkens. Fest steht jedoch, dass der FCZ von der Unstraffreiheit profitiert hat.

Das Spiel im Wankdorf war ein Spektakel für die Fans. Fünf Tore in einer Halbzeit sind selten und haben die Zuschauer begeistert. Die Young Boys müssen nun schnell wieder aufholen, um ihre Spitzenposition zu verteidigen.