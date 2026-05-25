FCSG-Party in St.Gallen nach Cup-Sieg: Chaos und Triumph

Thousands of football fans in St.Gallen celebrated the Cup final of FCSG in the heart of the city. The night was filled with green-white decorations, improvised cups, and partying until dawn. The Cup heroes transformed the St.Galler city center into a party hut. The Cup final was a success, but there were also power struggles and changes in the club's leadership.

Grünweisser Wahnsinn im Herzen der Stadt St.Gallen: Tausende strömten zum Marktplatz, um den Cupfinal des FCSG im Rahmen eines Public Viewing s zu sehen. Die Bilder.

Grün-weisse Extrazüge, improvisierte Pokale und Party bis tief in die Nacht: Nach dem Cupsieg der Espen verwandelt sich die St.Galler Innenstadt in eine einzige Festhütte. So lief die Partynacht der Cuphelden: von der unerwarteten Rampensau bis zum göttlichen Beistand Die Party in St.Gallen nach dem Cupsieg war laut und farbig – und sie nahm fast kein Ende.

Wir sagen, wer auf der Partybühne überraschte, bei wem ein Cupbaby ansteht und wie der sich abzeichnende Machtkampf auch im Festrausch nicht ausgeblendet wurde. Es brodelt im FCSG: Würth und Gründler sollen offenbar als Verwaltungsräte abtreten In der Stunde des grössten Erfolgs lässt Klubpräsident Matthias Hüppi in einem Interview tief blicken. Geht es am Ende auch um ihn? Mit Sicherheit um verschiedene Kräfte im Klub – und um die Besetzung des Verwaltungsrats.

Es brodelt im FCSG. Dabei ist er doch Cupsieger! Der Pfingstsonntag gehörte dem Cupsieger FCSG: Seit den frühen Morgenstunden bis spät in die Nacht waren die Fussballfans in nur einer Mission unterwegs. Lassen Sie den grossen Tag des FC St.Gallen nochmals Revue passieren.

FCSG-Captain Görtler: «Da stehen 20'000 Menschen und denken: Görtler, hau den einfach rein» Im dritten Versuch gewinnt Captain Lukas Görtler mit St.Gallen erstmals einen Cupfinal. Der 31-Jährige nach dem 3:0 gegen Stade Lausanne-Ouchy über Erwartungsdruck, den Penalty und ein ernstes Gespräch mit dem Präsidenten.

"Das war nur der Dosenöffner": Tom Gaal über sein Tor, "Wattis" Fehler und Verantwortung beim Feiern Es ist kein Zufall, dass Tom Gaal im Cupfinal zu einer Hauptfigur wird: Der Deutsche steht für den neuen, widerstandsfähigen FC St.Gallen. Kommt nun die Vertragsverlängerung





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FC St.Gallen's Captain Reflects on Final Loss, Cup Final PreparationsLukas Görtler, the captain of FC St.Gallen, discusses the lessons learned from the 2022 final loss and his personal experiences with the Cup final. He also reflects on the team's preparations for the upcoming Cup final against Lausanne-Ouchy.

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Stade Lausanne-Ouchy vs. St. Gallen - Swiss Cup FinalThe Swiss Cup final between Stade Lausanne-Ouchy and St. Gallen features the two underdog teams from the Waadt and the Ostschweiz. Stade Lausanne-Ouchy has the chance to become the second amateur club to win the competition after Sion in 2006.

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FC St. Gallen im Cupfinale: St. Gallen trifft auf Lausanne-OuchyDer FC St. Gallen steht im Finale der Schweizer Cup. Die Mannschaft hat in der Saison 2023/2024 die Challenge League mit einem vierten Platz abgeschlossen. Vor neun Tagen siegten die Waadtländer im letzten Meisterschaftsspiel der Saison gegen Xamax und sicherten sich damit in der Challenge League Platz 4. Im Cupfinal trifft der FC St. Gallen auf Lausanne-Ouchy. Die Partie findet am Samstag um 14 Uhr im Wankdorf statt. Das Stadion wird immer voller und die Stimmung ist schon sehr gut. Die Startelf des FC St. Gallen soll den Pokal in die Ostschweiz holen. Die Partie ist ein Duell zweier unterschiedlicher Klassen. St. Gallen trifft auf Lausanne-Ouchy. Die Partie startet um 14 Uhr im Liveticker.

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