FCL in der Krise - Portmann verzichtet auf Knezevic, Bertone verletzt

Der FC Luzern verliert immer mehr den Anschluss an die Spitzenplätze der Super League. Trainer Udo Portmann nimmt personelle Veränderungen vor und hofft auf einen Turnaround im Heimspiel gegen den FC Sion, um die Saison nicht zu früh abzuschreiben.

Der FC Luzern steckt in einer tiefen Krise: Drei der vier letzten Ligamatch wurden verloren, und die Mannschaft bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Trainer Udo Portmann sucht nach Lösungen und verzichtet dabei auf den ehemaligen Abwehrchef Stefan Knezevic, der nicht mehr im Kader steht.

Das Team kämpft nicht nur mit sportlichen, sondern auch mit Verletzungssorgen - beispielsweise von Leonardo Bertone, der sich im Training verletzte. Im Heimspiel gegen den FC Sion (20.30 Uhr) muss der FCL reagieren, um das Saisonziel Top 6 nicht endgültig zu verschludern.