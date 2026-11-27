Die US-Behörde FCC hat SpaceX die Genehmigung erteilt, bis zu einer Million Satelliten als KI-Rechenzentren im Orbit zu betreiben. Dies löst Debatten über Umwelt und Astronomie aus.

Die US-amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC hat SpaceX eine bahnbrechende Genehmigung erteilt, um das umstrittene Projekt Starmind voranzutreiben. Elon Musk plant damit, bis zu einer Million Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, die als verteilte KI-Rechenzentren fungieren sollen. Diese Entwicklung markiert den ersten signifikanten regulatorischen Meilenstein für eine Megakonstellation, die auf Science-Fiction-Technologie basiert und die Grenzen der heutigen Raumfahrtinfrastruktur testet.

Energieeffizienz und physische Sicherheit im Orbit

Das Hauptversprechen von Starmind besteht darin, den ökologischen Fußabdruck der künstlichen Intelligenz zu verringern. Die Rechenzentren im Weltraum sollen ihren enormen Energiebedarf direkt durch Sonnenenergie decken, wofür riesige Solarpaneele zum Einsatz kommen. Dieser Ansatz erinnert an die bereits heute bei Satelliten etablierte Stromversorgung, könnte jedoch die Effizienzdatenbanken für KI-Modelle grundlegend verändern. Ein weiterer technischer Vorteil liegt in der Kühlung der Systeme. Die Rechenzentren könnten vollständig auf Wasser als Kühlmittel verzichten, was im Vakuum des Alls durch spezielle Technologien realisiert werden soll. Obwohl der genaue mechanische Ablauf dieser Kühlung noch nicht vollständig detailliert公开 ist, soll der Energieverbrauch im Vergleich zu terrestrischen Rechenzentren erheblich sinken.

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Zusätzlich verspricht Musk, dass Datenübertragungen schneller und sicherer erfolgen. Die physische Positionierung im Weltraum bietet einen Schutz vor direkten Angriffen auf die Infrastruktur. Die Hardware wäre somit schwerer angreifbar als auf der Erde, was ein starkes Argument für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen darstellt.

Regulatorische Auflagen und ehrgeizige Zeitpläne

Die Genehmigung der FCC ist jedoch nicht bedingungslos. SpaceX muss strenge Etappenziele einhalten, um das Projekt weiterführen zu dürfen. Bis zum Jahr 2035 müssen zehn Prozent der geplanten Satelliten im Orbit operieren. Der vollständige Ausbau mit 100 Prozent der Konstellation ist bis zum Jahr 2040 vorgesehen.

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Der erste operative Satellit muss spätestens im November 2033 in Betrieb genommen werden. Diese Fristen sind fest an die Genehmigung geknüpft. Geschichte hat gezeigt, dass SpaceX und Elon Musk oft sehr ehrgeizige Ziele setzen, diese Ziele aber in der Vergangenheit häufig verfehlt haben.

Wissenschaftsredaktorin Angelika Kren von der SRF-Wissenschaftsredaktion bewertet die Realisierung des Projekts als extrem ambitioniert. Sie stuft Starmind an den äußersten Rand der derzeit technischen Machbarkeit ein. Die regulatorischen Auflagen der Behörde zwingen das Unternehmen zu einem streng überwachten Zeitplan, der bisher noch nicht mit der tatsächlichen Infrastruktur von SpaceX übereinstimmt.

Umweltfolgen und Ressourcenverbrauch bei Raketenstarts

Der Bau dieser Millionensatelliten-Konstellation würde massive Umweltauswirkungen haben, wie Forschende warnen. Um die necessary Trägerraketen zu starten, bräuchte es zwischen 2035 und 2040 etwa zehn Raketenstarts pro Tag. Dieser Wert übersteigt die aktuelle globale Kapazität bei weitem.

Durchschnittlich starten heutzutage etwa 120 Raketen pro Jahr weltweit. Eine Steigerung auf Tausende Starts jährlich ist technisch momentan nicht möglich. Jeder dieser Starts verursacht Emissionen, die die Ozonschicht schädigen können, was bereits heute wissenschaftlich bestätigt ist.

Die begrenzten Starts haben den Effekt bisher gering gehalten. Ein massiver Anstieg würde jedoch zu einer unverhältnismäßigen Belastung der Atmosphäre führen. Die langfristigen Folgen für das Klima und die Ozonschicht durch Millionen von Starts bleiben eine zentrale Unsicherheit.

Auch das Lebensende der Satelliten stellt ein ökologisches Problem dar. Satelliten haben eine begrenzte Lebensdauer von etwa fünf Jahren. Sie können im Orbit nicht repariert werden. Nach Ablauf dieser Zeit werden sie entsorgt, wobei sie meist in der Atmosphäre verglühen.

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Dabei gelangen Metalle und andere Partikel in die obere Atmosphäre. Die genauen Auswirkungen dieser Mengen auf das Klima und die Ozonschicht sind weitgehend unbekannt. Der Austausch einer Million Satelliten würde diesen Effekt exponentiell verstärken, wenn keine nachhaltigen Entsorgungsmethoden entwickelt werden.

Astronomische Beobachtungen und Weltraumschrott

Die Sichtbarkeit von einer Million Satelliten hätte drastische Folgen für die Astronomie. Aktuell schwirren rund 20.000 Satelliten um die Erde. Diese Konstellation würde die Himmelshelligkeit drastisch erhöhen. Die Solarpaneele würden das Licht stark reflektieren.

Besonders während der Dämmerung würde der Himmel deutlich heller erscheinen. Dies würde die Arbeit professioneller und amatuer Astronomen erheblich erschweren. Schwache und seltene Himmelsobjekte wären kaum noch beobachtbar.

Das Vera C. Rubin Observatory in Chile hat erst vor wenigen Wochen mit seiner großen Himmelsdurchmusterung begonnen. Eine jüngst veröffentlichte Studie des Observatoriums zeigt auf, dass eine Million Satelliten bis zu 80 Prozent der Aufnahmen beeinträchtigen würden.

Zusätzlich steigt die Gefahr durch Weltraumschrott. Ein dichter Satellitenring erhöht die Kollisionswahrscheinlichkeit. Dies könnte zu Kaskadeneffekten führen, die den Orbit langfristig unbrauchbar machen. Die Suche nach potenziell gefährlichen Asteroiden für die Erde würde zusätzlich erschwert.