FCB verliert gegen YB–Saison droht Europauszug

Die Hauptberichterstattung in Bern aus der 36. Runde der Super League. Der FCB verliert gegen YB und riskiert den Abstoss vom europäischen Geschäft.

In der 36. Runde der Super League sorgt der ex-Basler Darian Males mit einem Tor und einem Assist dafür, dass der FCB auch im 20.

Auswärtsspiel in Folge nicht gegen YB gewinnen kann und Thun leistet in Sion keine Schützenhilfe. Die Basler starten im Wankdorf gegen YB zwar mit mehr Ballbesitz, die gefährlicheren Aktionen gehören aber dem Heimteam. Weil aber auch das Team von Gerry Seoane nur einen Abschluss aufs Tor bringt, geht es für die beiden Teams torlos in die Kabine. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff gehen die Berner dann verdient in Führung.

Darian Males pflückt einen Ball im Strafraum aus der Luft und legt für Dominik Pech auf, der aus vollem Lauf sein erstes Tor für YB erzielt. Wenig später kommt Xherdan Shaqiri nach seiner Muskelverletzung zum Comeback, kann aber keinen neuen Schwung ins Basler Spiel bringen. Stattdessen erzielt Darian Males kurz vor der YB-Viertelstunde aus spitzem Winkel das 2:0 (74. ).

In der Nachspielzeit schiesst Fassnacht noch das 3:0 und sorgt dafür, dass der Sieg vielleicht etwas zu hoch ausfällt





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FCB Juve Europa Abstoss Darian Males

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