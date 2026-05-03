FCB-Chef David Degen wird Vater – rührendes Babyfoto veröffentlicht

David Degen, Geschäftsführer des FC Basel, hat die Geburt seines Kindes öffentlich gemacht und ein emotionales Foto mit seinen Fans geteilt. Lange hatte er und seine Partnerin Vivien Wulf die Schwangerschaft und Geburt geheim gehalten.

David Degen , der Geschäftsführer des FC Basel (FCB), hat sich nun zu seiner persönlichen Lebensfreude geäußert und ein bewegendes Foto seines neugeborenen Kindes mit seinen Fans geteilt.

Lange hatte er und seine Partnerin Vivien Wulf die Schwangerschaft und die Geburt ihres Kindes im April geheim gehalten. Erst durch Medienberichte wurde die Öffentlichkeit auf den Familienzuwachs aufmerksam, doch das Paar selbst hielt sich bis dato in den sozialen Medien bedeckt. Auch der FC Basel äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Angelegenheit, um die Privatsphäre von David Degen und seiner Familie zu wahren.

Diese Zurückhaltung ist in der Welt des öffentlichen Lebens nicht ungewöhnlich, da Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oft versuchen, einen gewissen Schutzwall um ihr Privatleben zu errichten. Die Entscheidung, die Freude über die Geburt des Kindes nun mit der Öffentlichkeit zu teilen, zeigt jedoch eine neue Offenheit und den Wunsch, diesen besonderen Moment mit seinen Anhängern zu teilen. Am Sonntag veröffentlichte Degen ein herzerwärmendes Bild auf seinen Social-Media-Kanälen. Das Foto zeigt eine zarte Kinderhand, liebevoll von den Händen beider Eltern umschlossen.

Die Bildunterschrift lautet: „You are the best gift we could have asked for – du bist das beste Geschenk, das wir hätten bekommen können“. Diese Worte drücken die tiefe Dankbarkeit und Freude aus, die die frischgebackenen Eltern empfinden. Die Reaktion auf diesen Post war überwältigend. Zahlreiche Glückwünsche und positive Kommentare überschwemmten die Kommentarspalten.

Unter den Gratulanten befindet sich auch der bekannte Schweizer Sänger Baschi, der selbst erst kürzlich Vater geworden ist. Er kommentierte den Post mit den Worten: „Welcome to the club – willkommen im Club“, was die Verbundenheit unter Vätern und die Freude über den Familienzuwachs unterstreicht. Auch der FC Basel gratulierte den Eltern offiziell und sandte Herzchen-Emojis als Zeichen der Freude und Unterstützung. Diese Geste zeigt die Wertschätzung und das gute Verhältnis zwischen dem Verein und seinem Geschäftsführer.

Die Reaktion des FC Basel unterstreicht zudem die Bedeutung von Familie und persönlichen Glücksmomenten, auch im professionellen Umfeld. David Degen hat in der Vergangenheit stets Wert darauf gelegt, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Diese Entscheidung ist verständlich, da die ständige Beobachtung durch die Medien und die Öffentlichkeit eine Belastung darstellen kann. Die Schwangerschaft von Vivien Wulf und die Geburt ihres Kindes waren daher von großer Privatsphäre geprägt.

Die nun erfolgte Öffnung zeigt jedoch, dass Degen bereit ist, einen Teil seines persönlichen Glücks mit seinen Fans und der Öffentlichkeit zu teilen. Es ist ein Zeichen von Vertrauen und Verbundenheit. Die Entscheidung, das Foto zu veröffentlichen, ist sicherlich auch eine bewusste Entscheidung, um den Fokus auf die positiven Aspekte des Lebens zu lenken und eine Botschaft der Hoffnung und Freude zu vermitteln.

Die Geschichte von David Degen und Vivien Wulf ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Privatsphäre zu schützen, aber auch die Freude über besondere Momente zu teilen. Die Kombination aus Zurückhaltung und Offenheit macht diese Geschichte so berührend und authentisch.

Die Redakteurin, die über diese Geschichte berichtet hat, ist seit 2020 im Ressort Gesellschaft & Kultur tätig und bringt eine breite journalistische Erfahrung mit, die von Sozialarbeit und Reiseleitung bis hin zu freiberuflicher und angestellter Tätigkeit für verschiedene Medien reicht. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf lokalen und gesellschaftlichen Themen aus der Region Basel





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Degen FC Basel Geburt Baby Familie Vivien Wulf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Women's Super League: Playoffs - FCB-Weiterkommen mit Fragezeichen – FCZ & Servette im HalbfinalDer FC Basel steht nach einem Kraftakt im Playoff-Halbfinal. Weniger Mühe haben der FCZ und Servette Chênois.

Read more »

«Prinz von Bel-Air»-Star spricht über ihre traumatische GeburtAls Kind wurde Tatyana Ali zum Kinderstar. Heute ist sie Mutter und setzt sich für jene ein, die beim Gebären nicht gehört werden. Aus gutem Grund.

Read more »

FC Basel: Verlieren die FCB-Frauen gegen FCSG am grünen Tisch?Die Frauen des FC Basel jubeln am Freitagabend über ihr Weiterkommen in den Playoffs. Doch Rotblau droht nach dem Sieg über den FCSG ein juristisches Nachspiel.

Read more »

Ungewöhnliche Ereignisse und emotionale Momente: Von Schüssen in Washington bis zur Geburt eines Babys in der SchweizIn den letzten Tagen haben mehrere ungewöhnliche und bewegende Ereignisse die Schlagzeilen dominiert, darunter ein Vorfall beim Korrespondenten-Dinner in Washington, eine ungewöhnliche Geburtstagsfeier in der Schweiz und die Rückkehr ukrainischer Soldaten von der Front.

Read more »

David Beckham wird 51: Victoria gratuliert mit freizügigem SchnappschussVictoria Beckham feiert ihren Mann mit einer Bildstrecke aus 28 gemeinsamen Jahren. Als Geschenk gab es Hühner – ausgesucht von Tochter Harper.

Read more »

FCB-Sportchef Stucki: Abgang war intern seit Monaten bekanntDaniel Stucki verlässt den FC Basel im Sommer – intern war sein Abgang schon «ein paar Wochen bis Monate» bekannt. Mitte März sprach er noch über Kaderplanung und seinen laufenden Vertrag.

Read more »