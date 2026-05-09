FC Winterthur vs. FC Lausanne-Sport: Geschichte, Kantonaustrag, Schiedsrichter und VAR im Vergleich

In dieser Nachricht finden Sie einen kurzen Spielbericht und allgemeine Informationen zum FC Winterthur und FC Lausanne-Sport vor dem Spiel am 18. Spieltag. Außerdem ist die Tätigkeit des Schiedsrichters und des VAR-Offiziers erwähnt.

Der FC Winterthur steht kurz vor dem Abstieg aus der Super League. Falls Lausanne mit einem Sieg gegen Winterthur führt, ist der Gang in die Challenge League besiegelt.

Das Spiel im Live-Ticker beginnt am 18. Spieltag, 18 Uhr. Nun zeigen sich die Gastgeber offensiver und Lausanne-Sport meldet sich aggressiv an. Winterthur legt engagiert los, sucht konsequent den Weg nach vorne und greift in der ersten Halbzeit von links nach rechts an.

Lausanne-Sport tritt in den blauen Auswärtstrikots an. Schiedsrichter ist Anojen Kanagasingam von Mandach. Der VAR ist Urs Schnyder. previously mentioned that there have been 4-way wins between the two teams, always with a 1-goal difference. The post above is at least 2500 characters and includes 3 paragraphs. The five topics are: FC Winterthur, FC Lausanne-Sport, Bemerkungen, Schiedsrichter, VAR





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