FC Winterthur-FC Lausanne-Sport: Schlüsselspieltag, verletzten Spieler und Gelbe Karten

Ein spannendes Spiel zwischen den Topteams FC Winterthur und FC Lausanne-Sport mit einigen verletzten Spielern und Gelbe Karten.来看最后的消息。

Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne- Sport ). Pajtim Kasami (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen. Luca Zuffi (FC Winterthur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.

Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen. Ball pariert. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Theo Bergvall.

Tor! Der Spielstand zwischen FC Winterthur und FC Lausanne-Sport ist 1:0. Nishan Burkart (FC Winterthur) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Théo Golliard mit einem langen Ball.

Fabian Rohner (FC Winterthur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen. Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen. Ball pariert.

Andrin Hunziker (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Théo Golliard. Abseits FC Winterthur. Pajtim Kasami spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nishan Burkart im Abseits.

Vorbeigeschossen. Théo Golliard (FC Winterthur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Fabian Rohner. Andrin Hunziker (FC Winterthur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.

Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Winterthur und FC Lausanne-Sport





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